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輝達創辦人黃仁勳辭職短短11天後，就在美國時間23日重返執行長大位，輝達股價當天狂飆31%，市值單日暴增約9500億美元，創下美股紀錄。不過，美國CNBC、《時代》雜誌等外媒也紛紛整理出黃仁勳回鍋留下的多個疑問。從董事會為何急轉彎、川普在其中扮演什麼角色，到國安疑慮是否真的解除，以下用6大謎團帶你一次看懂。輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）17日才在財報會議上說，董事會無意讓黃仁勳回任，不到一週，董事會就全票通過讓他復職。據CNBC報導，川普政府高層在上週五晚間聯絡董事會，告知黃仁勳沒有違反美國國安法律，董事會隨後聯繫黃仁勳，雙方在週六進行他下台後的第一次對話，並在週日的第二次會議中決定讓他回任。川普也公開表示，輝達股價重挫，可能是董事會讓黃仁勳回鍋的原因之一。據美國新聞網站Semafor獨家報導，川普在輝達宣布黃仁勳復職的幾小時前，親自打電話加入輝達週日的董事會會議，替黃仁勳爭取回鍋。川普也對CNBC直言：「是我說服了他們」「交易是我談成的」。另據CNN報導，副總統范斯（JD Vance）是幕後關鍵人物之一，他在週末72小時內直接和黃仁勳協調，並向董事會保證，政府沒有發現黃仁勳有任何違法或威脅國安的證據。值得注意的是，據CNN報導，川普的投資組合持有數百萬美元的輝達股票，但白宮一直否認川普能影響自己的投資帳戶。輝達董事會表示，根據美國政府高層的意見，確信黃仁勳復職不會構成國安風險。但《時代》雜誌指出，董事會其實有不少理由不讓黃仁勳回來，例如據路透社報導，黃仁勳曾就他和黃樂（Alice Huang）的關係誤導公司數名高層。就連川普所屬的共和黨內部也有人不買單。美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）等3名共和黨眾議員發表聯合聲明表示，輝達董事會短暫的內部調查和讓黃仁勳復職，「並不能消除必須處理的國安威脅和疑問」。民主黨籍眾議員克里希納穆希（Raja Krishnamoorthi）更直接批評，這個決定「令人憤慨」。輝達董事會先前成立獨立委員會，聘請律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz，調查黃仁勳是否洩漏公司機密或危害國安。董事會23日表示，調查會繼續進行到結束，黃仁勳也承諾配合。CNBC指出，董事會是在調查還沒完成的情況下就讓黃仁勳回鍋。外界擔心，如果調查之後出現不利結果，輝達可能再度面臨換帥風暴。據報導，黃仁勳和輝達目前同時面臨多條戰線。美國司法部正在調查受管制的晶片是否透過新加坡公司Megaspeed流入中國，美國證交會（SEC）也在調查輝達的資訊揭露是否誤導投資人，舊金山聯邦法院還有一起股東集體訴訟正在進行。據CNBC報導，黃仁勳和輝達還可能面臨加州等州檢察長的調查，黃仁勳和輝達員工的婚外情也可能引發職場相關訴訟。協助股東提告的紐約證券訴訟律師葛拉齊亞諾（Salvatore Graziano）直言：「黃仁勳的處境不會好轉，只會更糟。」CNBC也提到，民主黨明年1月將掌控參眾兩院，國會調查的壓力可能進一步升高。黃仁勳回鍋帶動美股全面大漲，CNBC引述市場策略師的看法指出，上週的大跌顯示股市已經超賣，黃仁勳回歸帶來市場急需的喘息。但對於反彈能持續多久，分析師看法分歧，有人認為修正已經結束，也有人擔心，在黃仁勳風波爆發前就讓股市下跌的問題仍然存在。