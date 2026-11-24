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文班亞馬打出現象級數據 卻進入傷兵名單

本季想爭年度MVP 健康是重要因素

聖安東尼奧馬刺今（24）日客場交手2勝14敗沙加緬度國王，賽前傷兵名單驚見一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）因傷臨時高掛免戰牌，《聖安東尼奧快報》隨隊記者Jeff McDonald發文，表示文班亞馬因背部緊繃確定缺席，這是他本季首度缺賽，此外主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）也因為脛骨挫傷不克出戰，但外媒也強調，兩人傷勢並無大礙，預計下一戰NBA盃交手波特蘭拓荒者就能回歸。開季以14勝3敗打出西區王者姿態的馬刺，靠著22歲文班亞馬率領，本季至今他全數出戰，場均30.3分鐘上場時間，就能貢獻29.9分、12.3籃板、3.2助攻、1.3抄截與3.9火鍋，得分、籃板與火鍋都寫下生涯最佳。尤其是前一場面對弱旅鵜鶘，文班亞馬全場攻下50分率隊取勝，卻在狀態最火熱時進入傷兵名單，不免讓人擔心，但多方外媒皆表示，文班亞馬傷勢應無大礙，下一戰就能回歸。文班亞馬本季已經兩度攻下超過50分，為全聯盟除唐西奇外，唯二可以兩度攻下至少50分的球員，目前兩人也在年度MVP上爭得火熱，除了個人表現、球隊戰績外，能否健康出賽，達到65場出賽標準，也是關鍵之一。