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前一天沒吃到念念不忘 柯志恩三民區車掃空檔補吃香酥雞

拜票還獲贈茶葉蛋 柯志恩感謝廟方熱情招待

2026九合一選舉進入最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（23）日到三民區展開車隊掃街，新竹市長高虹安也專程南下助陣，展現藍白合作氣勢，沿途支持者也送上各種蘿蔔、蒜頭，象徵當選好運。到了晚上，竟還有人端上一包香噴噴的鹹酥雞，讓柯志恩在掃街拜票的車上，直接找空檔開吃！她更在臉書直呼「昨天沒吃到的香酥雞，今天決定一定要趁空檔補充一下！」讓人不禁想問，到底有多餓？柯志恩近日密集走訪高雄各區，除了掃街拜票，也不時分享沿途遇到支持者熱情送上的水果、蘿蔔、蒜頭等在地產品和小吃。不過她昨在臉書發文，第一句就提到鹹酥雞，「昨天沒吃到的香酥雞，今天決定一定要趁空檔補充一下！」團隊照片也曝光她在車上大嗑鹹酥雞。柯志恩表示，「今天的三民區，實在太精彩、太熱情了！」沿途看到許多年輕朋友揮手，路過民眾也停下腳步比讚、加油，還有綿延的車隊一路相挺，讓她相當感動。她也特別感謝高虹安白天專程南下，指出「三民區是高雄藍白合作的重要區域」，期待大家團結一心，凝聚更多支持改變的力量。另外，柯志恩也分享，掃街途中前往覆鼎金保安宮參拜，受到廟方熱情接待，還獲贈香噴噴的茶葉蛋，讓當天行程增添不少溫暖。她說，看到沿途民眾熱情的笑容，知道大家都在為共同目標努力，選戰最後階段仍會全力以赴，同時不忘提醒支持者注意天氣變化及行車安全，「我們一起平平安安，迎接最後的勝利！」