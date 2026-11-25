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🟡擲三聖杯擊敗新光聯軍，新壽曾喊輸得不明白

▲廣三SOGO主導的第一大國際開發2021年擊敗新光聯軍取得經營權，董事長原島榮一與廣三崇光總經理陳光榮公開說明開發計畫。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.15)

🟡豪砸重金拚超車店王，大遠百去年首登新霸主

一旦蓋不完恐遭重罰，按日計罰最重恐遭解約

台中高鐵特區「D-ONE第一大天地」近日傳出欠薪與進度疑雲，讓這座原訂2026年底完工的購物中心再成焦點。回顧2021年招商大戰，廣三SOGO聯軍連擲3聖杯擊敗新光集團奪標，豪砸逾260億元企圖在全台百貨「店王」洗牌戰中超車突圍；如今工期備受考驗，一旦蓋不完恐面臨違約重罰。回顧這起世紀開發案的起點，為推動高鐵台中車站地區發展，交通部鐵道局於2020年11月公告招商，釋出占地約4.8萬坪土地、採設定地上權70年方式遴選開發商，開出至少200億元投資門檻。當年吸引新光聯軍與廣三SOGO主導的第一大國際開發兩強競逐，最終廣三SOGO董事長原島榮一在土地公廟擲出「三聖杯」、加碼投資約260億元驚險奪標，一度讓觀察全台百貨版圖，，2024年營收達258.3億元，但2025年受氣爆停業影響降至132.4億元，讓，面對今年台中新光三越回歸及北屯漢神洲際加入戰局，重壓10.6萬坪的D-ONE並喊出首年挑戰350億元目標，企圖改寫百貨霸主版圖。D-ONE官網至今仍標示「預計2026年底完工營運」，第一大國際上月回應《NOWNEWS》時強調工程依安全與品質推進，最新時程將於官網公告，惟近日再爆欠薪與進度疑雲。依高鐵站區開發契約慣例，若未依核定時程完工營運，鐵道局可限期改善並按日計罰違約金，情節重大甚至恐遭解約收回土地，更考驗凱賓斯基酒店及逾800家品牌信心。