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輝達創辦人黃仁勳下台11天後重返執行長大位，他的婚姻狀況也成為外界關注焦點。美國總統川普23日接受《紐約時報》電話訪問時透露，黃仁勳和結婚41年的妻子蘿莉（Lori Huang）「已經解決好了」，還大讚蘿莉「是個很棒的女人」。不過，蘿莉本人從醜聞爆發至今都沒有公開發聲，黃仁勳的一對子女也沒有發表任何聲明。川普在訪問中說：「他有一位非常、非常、非常好的妻子，他們已經解決好了。她是個很棒的女人。」黃仁勳和蘿莉在奧勒岡州立大學念書時相識，1985年結婚。兩人育有女兒黃敏珊（Madison Huang）和兒子黃勝斌（Spencer Huang），兩人目前都在輝達任職。不過，川普的說法目前只是他單方面的描述。據外媒報導，蘿莉從丈夫的外遇醜聞爆發以來，從未公開發言。《紐約時報》上週報導黃敏珊在輝達的角色時，黃仁勳、黃敏珊和黃勝斌也都沒有回應置評請求。川普也在訪問中表示，他不贊成黃仁勳當初辭職，因為辭職反而讓這起外遇引來更多媒體關注。川普還說，他曾指示副總統范斯（JD Vance）和輝達董事會及黃仁勳協商出解決方案。川普的行為也引發爭議。他在自己的社群平台Truth Social上貼出一張AI合成照，把自己2024年在賓州巴特勒遭槍擊後高舉拳頭的經典畫面，換成臉上帶血的黃仁勳，手上還高舉一件紅色胸罩，背後的美國國旗也換成了輝達的旗幟。據《赫芬頓郵報》報導，川普在訪問中還說，如果輝達不讓黃仁勳回來，他可能會去領導一家中國公司，因為他身上流著那個國家的「血」，這番話被批評帶有種族歧視意味。黃仁勳本人在復職後，目前只發表過兩次公開談話。他在輝達發布的聲明中說，很榮幸能回到輝達，將以「最大的謙卑和全新的承諾」承擔這份責任，也感謝員工、股東、業界領袖和全球合作夥伴的「非凡支持」。聲明最後，他特別寫道：「最重要的是，我感謝家人的愛與支持。我迫不及待想回去工作了。」黃仁勳23日回到輝達總部時，員工在大廳熱烈歡呼迎接。他對員工說：「謝謝你們給我第二次機會。」並承諾：「我第二次當執行長會做得更好。」