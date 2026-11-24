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黃仁勳遭撤換憤而離職！員工如今後悔：可能太衝動了

黃仁勳去留11天大逆轉 逾萬名員工連署力挺

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳遭撤換執行長職務後，曾有員工憤而辭職表達抗議，沒想到短短11天後，黃仁勳竟戲劇性重返公司掌舵，讓當初離職的員工開始後悔。輝達上海前資深研究工程師戴瑞爾（Darrell Dai）近日在LinkedIn發文坦言，回頭看來，自己當初可能太快做出離職決定，如今希望先休息、重新思考未來，也不排除重返輝達。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，黃仁勳11月12日辭去輝達執行長職務後，在公司內部引發強烈反彈，部分員工公開表態支持黃仁勳回任，甚至有人選擇離職抗議。根據LinkedIn資料，戴瑞爾曾在輝達上海擔任資深研究工程師，任職時間約一年多。他在11月14日於社群平台X宣布離職，坦言黃仁勳的離開，讓他決定結束自己在輝達的職涯。戴瑞爾當時寫道：「他的離開讓我決定，自己在這裡的篇章也該告一段落了。」他表示，自己帶著悲傷與感激離開公司，並強調過去共事的同事，以及大家共同相信的工作目標，對他而言始終具有重要意義。然而，隨著輝達董事會週一（23日）一致投票通過，恢復黃仁勳的執行長職務，戴瑞爾的態度也出現轉變。他近日在LinkedIn發文寫道：「歡迎回來，Jensen。現在回頭看，我可能行動得太快了，也不想再倉促做出另一個重大決定。」戴瑞爾表示，現階段希望先休息、沉澱心情，仔細思考未來方向，同時也願意探索重返輝達的可能性。他強調，無論接下來做出什麼選擇，都希望能以更清晰的思緒，審慎面對下一步。事實上，黃仁勳的去留問題，在不到兩週的時間內讓輝達員工經歷一連串劇烈變化。黃仁勳11月12日離職後，支持者發起「Stand with Jensen」（支持黃仁勳）網路連署，呼籲董事會讓他重返執行長職務。連署發起團體聲稱，已有超過1萬名輝達員工參與，占公司員工總數逾24%。不過，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）先前在財報電話會議上曾明確表示，公司並未考慮讓黃仁勳回任。當時黃仁勳才剛在X發文，表示若有機會重返執行長職務，自己將深感榮幸。沒想到董事會23日突然改變立場，一致同意讓黃仁勳重新掌舵，讓先前為支持黃仁勳而選擇離職的戴瑞爾陷入尷尬處境。至於戴瑞爾是否真的有機會重返輝達，目前仍不清楚。《商業內幕》曾向他尋求回應，但截至報導刊出前尚未獲得答覆。