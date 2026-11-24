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2026九合一大選進入最後倒數，台北市長選戰話題不斷，現任市長蔣萬安近日開啟直播，與網友分享競選團隊準備的繪本，沒想到過程中竟意外發生數學烏龍！蔣萬安看到一道只有開根號、次方及四則運算的題目，竟連喊兩次「這個微積分」，讓場外工作人員當場笑喊「不是啦！」尷尬又逗趣的反應迅速在網路瘋傳，甚至連前總統陳水扁也忍不住留言開酸，以「選前危機分」調侃蔣萬安，讓這場直播意外成為選戰話題。回顧直播畫面，蔣萬安拿起競選團隊準備的繪本，翻到一頁數學題目時，低頭看了一眼便自信介紹：「欸，這個微積分。」不過，仔細觀察題目內容，實際上只有開根號、次方及四則運算，與微積分毫無關係。沒想到蔣萬安似乎仍沒發現自己認錯題目，還接著補上一句：「這個喔？這就很簡單，微積分啊。」話音剛落，場外工作人員立刻大喊「不是啦！」更忍不住當場笑出聲，讓直播氣氛瞬間變得相當歡樂。發現翻錯頁面後，蔣萬安隨即翻到下一頁，這次才找到真正的微積分題目。他看了一眼後，直接表示「反正答案是5」，巧合的是，蔣萬安此次參選台北市長的候選人號次正好也是5號，讓原本的數學題目意外與選戰產生連結；此外，場外工作人員表示自己不會解微積分，希望蔣萬安能親自教學，還笑稱遇到不會的題目通常都會直接詢問答案，沒想到蔣萬安竟毫不猶豫回了一句：「問ChatGPT。」隨著片段在社群平台流傳，網友也留言質疑「建中？微積分？認真？兄弟，屌炸天了」，對蔣萬安將開根號誤認為微積分的反應感到驚訝。而這場數學烏龍甚至釣出陳水扁親自留言，他發揮諧音梗功力，先是寫下「選擇微積分變成選前危機分…」，將數學名詞與選戰局勢巧妙結合，隨後又補上一句「萬安的微積分老師看了可能感慨『萬分』」，連續兩波幽默調侃，再度替蔣萬安的直播失誤添上一把火，也讓這場意外插曲持續延燒。