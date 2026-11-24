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總量型方案：方案結束後，所有未使用的流量皆可存入eSIM錢包。

每日流量方案：每日1GB方案，每天可存入0.1GB；每日3GB方案，每天可存入0.5GB。

吃到飽方案：每使用一天的方案，即可存入1GB流量。

韓國男團BTS上週來高雄舉辦演唱會，在台直播時成員金泰亨（V）網路流量不足，卻因為覺得很快要離開，不想要浪費錢再加值購買，而向他人借流量。旅遊平台Klook看準旅客想省荷包又想盡情上網的心態，推出「eSIM 錢包」，讓沒用完的流量可以下次跨國繼續使用。旅客出國網路流量充足是關鍵，但若購買大流量容易浪費，剩餘流量也只能隨方案到期而失效，即使下一趟旅程前往其他國家，也無法繼續使用，可是買太少又不安心。Klook統計，台灣旅客於2025年共浪費高達5,120萬GB的已購買eSIM流量。相當於5,120萬小時視訊通話、5,700萬小時分享HD影片，或傳送260億則照片訊息給另一半。「eSIM 錢包」功能，讓旅客能將每趟旅程結束後符合條件的剩餘流量自動保存，並延續至下一趟旅程使用。不同於傳統旅遊上網方案，保存的流量不受前後兩趟旅程目的地不同的限制，例如前往日本時未使用完的流量，可留待下次前往韓國、泰國等其他目的地時繼續使用。自 2026年9月上線以來，台灣旅客已累積保存179萬GB流量。Klook eSIM方案結束後，符合條件的剩餘流量將自動存入Klook App內的eSIM錢包。所有Klook eSIM方案皆適用，包含每日流量方案及吃到飽方案：