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波特蘭拓荒者今（24）日對陣費城76人賽前，中國記者孟超訪問拓荒者隨隊記者海金（Sean Highkin），深入剖析中國年輕長人楊瀚森本季的定位與後續成長規劃。楊瀚森本季至今尚未進入穩定的輪替，出賽9場繳出場均3.3分、2.6籃板與0.8助攻，但投籃命中率達45%、三分命中率50%且罰球命中率70%，展現不錯的投射效率。海金認為，12月拓荒者與發展聯盟混音隊（Rip City Remix）將迎來主場重疊窗口期，屆時楊瀚森大概率會前往發展聯盟累積實戰經驗，同時呼籲球迷別急於求成，多給他一點成長空間。針對楊瀚森接下來究竟會留在拓荒者一軍待命，還是轉往發展聯盟爭取更多出賽時間，海金表示球團目前尚未拍板定案。主因是發展聯盟賽季才剛開打，且拓荒者與混音隊過去的主場賽程大多錯開，調度上比較不方便。不過海金點出一個重要時間點，12月將有一段窗口期，拓荒者與混音隊會同時在主場作戰。海金推測，屆時楊瀚森極有可能下放至發展聯盟打幾場比賽，透過實戰磨練手感與比賽節奏，為後續的賽季累積能量。雖然無法每晚穩定上陣，但海金認為拓荒者本季已逐步開始啟用楊瀚森，像是先前對陣公鹿與馬刺的比賽都讓他獲得上場時間，尤其當羅威（Robert Williams III）缺陣，或是先發中鋒克林根（Donovan Clingan）陷入犯規麻煩時，他更有機會頂上禁區。海金指出，拓荒者本季對楊瀚森的設定，是讓他在斷斷續續的出賽中適應強度、打得比去年更沉穩，並期待他在生涯第三年逐步兌現天賦、迎來更大突破。海金最後也向中國球迷喊話：「大家需要對他的成長多一點耐心，不要急於求成。我知道這不容易，但球隊對他目前的進展很滿意，諾里教練也說過他進步明顯，完全放心把他派上場。不會每晚都有機會，但只要上場，他都在好好把握。」