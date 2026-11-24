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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂高掛免戰牌期間，球隊進攻火力陷入空前低潮，近6戰進攻效率值僅99.0、投籃命中率38.5%、三分球命中率28.4%，三項數據全數敬陪末座、名列全聯盟墊底，期間甚至只有1場比賽得分突破百分大關。所幸在經歷週一險勝波士頓塞爾提克的止血一役後，勇士終於迎來重大利多。自11月9日以138比87大勝紐奧良鵜鶘首節傷退後缺陣至今的27歲控衛威廉斯（Brandon Williams），預計將在美國時間週三對陣沙加緬度國王之戰正式復出，為陷入泥淖的灣區軍團注入急需的速度與火力。勇士總教練科爾（Steve Kerr）在週一上午訓練結束後透露，威廉斯已參與團隊練習，雖然目前仍列為每日觀察名單，但球團對他在週三出賽抱持樂觀態度；資深中鋒霍福德（Al Horford）也大讚，威廉斯具備強大的衝擊籃框能力，他所帶來的場上能量正是球隊現階段最渴望的元素。威廉斯去年休賽季僅以1年262萬美元（約新台幣8515萬元）的老將底薪加盟，最初被視為後場深度備案，但憑藉極具節奏變化的電光火石切入能力，迅速成為柯瑞下場休息時的進攻發動機。根據數據網站《Cleaning the Glass》統計，威廉斯本季出賽的158分鐘內，勇士每百回合可多拿12.1分，高居全聯盟PR94頂尖水準，更與柯瑞並列全隊第一；《Databallr》進階數據也顯示，當柯爾錯開兩人上場時間時，勇士淨效率值僅從柯瑞在場時的+13.9微幅滑落至威廉斯在場時的+10.4。更驚人的是，一旦場上同時沒有柯瑞與威廉斯，勇士淨效率值竟會瞬間崩盤至慘烈的-29.1，不僅進攻效率暴跌17.2分（僅97.2），防守端每百回合還多丟11.7分（達126.3）。科爾坦言，威廉斯與柯瑞在相近時間點雙雙倒下，是造成近期進攻徹底失序的主因。考量威廉斯過去曾有腿筋傷病史，勇士教練團復出初期可能會謹慎控管他的上場時間，但只要他一踏上球場，就能立刻緩解球隊缺乏正統控球組織的窘境。柯瑞缺陣期間，勇士被迫讓倫德博格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）扛下大量持球組織重任，然而這並非兩人的強項，導致進攻節奏顯得被動且生澀。對手也看準勇士缺乏穩健控球點，在客場之旅頻頻祭出窒息式全場壓迫。柯爾點出，先前對戰聖安東尼奧馬刺、達拉斯獨行俠與曼菲斯灰熊時，球隊都因對手的持球壓迫陷入苦戰、打得綁手綁腳，「但你沒辦法對布蘭登（威廉斯）這麼做，他會直接一步過掉你！」隨著威廉斯回歸撕裂防線，勇士也期盼延續擊敗塞爾提克的士氣，在週三主場重振進攻雄風。