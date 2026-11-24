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▲「美登利」台中LaLaport店曾改為吃到飽模式經營。（示意圖／翻攝自美登利壽司臉書）

日本的連鎖壽司品牌「壽司美登利」，自2020年首度登台後，全台共有台北大安店、台中LaLaport店，其中的「台中LaLaport店」於2023年5月開設，至今開幕三年半，該店去年4月還轉型吃到飽店，卻緊急發布公告，表示因百貨租約到期，因此台中LaLaport店將於12月1日結束營業，即11月30日為最後一天營業，想吃到的民眾，只剩最後一周機會。源自東京的「壽司美登利」主打高性價比的壽司，2020年8月正式來台開設台北大安店，2023年5月，壽司美登利再跨足台中，開設台中LaLaport店，其中台中LaLaport店更於去（2025）年4月起調整為吃到飽型態，提供70多種現做壽司及自助吧，包含日式炸物、燒烤、甜點等，由於平日午餐每人只要980元，吸引許多民眾朝聖。6月後壽司美登利台中LaLaport店又宣布漲價，平日午餐從980元調漲至1280元，平日晚餐與週末假日從1180元上調至1680元，最大漲幅達42%，影響民眾用餐意願，人潮大幅減少。開幕至今3年多後，業者緊急公告，由於百貨租約到期，該店將於12月1日結束營業，最終營業日為11月30日，全台僅剩台北大安店繼續營業。