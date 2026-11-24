近日在台灣社群爆紅的免費網頁遊戲《RO 倖存者》，憑藉《RO仙境傳說》的經典職業、懷舊像素畫風及割草玩法，吸引大批玩家入坑，沒想到近日迎來大規模平衡調整，部分技能傷害遭到下修，其中法師三矢技能更被玩家指出傷害下砍44%，讓原本能輕鬆刷怪的玩家，突然面臨打不死怪物的窘境。改版消息也在 PTT、Threads 掀起討論，不少玩家開始重新研究職業配點及刷寶流派。
《RO倖存者》大規模調整技能！法師、劍士玩家全受影響
根據 PTT C_Chat 板玩家討論，《RO 倖存者》11月23日更新後，調整多項技能傷害及屬性機制，其中法師三矢技能除了傷害遭到下修，增加箭矢數量的門檻也跟著提高，Boss 一度加入單次技能傷害上限，讓過去能快速擊殺 Boss 的高傷害流派受到影響。
有法師玩家表示，改版後自身傷害體感只剩原本的十分之一，甚至連活動關卡的小怪都清不完。除了法師之外，劍士、弓箭手等職業的玩家也開始重新研究技能配置，希望找出改版後仍能穩定刷怪的玩法。不過，實際傷害降幅仍會受到裝備、天賦及技能搭配影響，並非所有玩家都會下降至相同程度。
玩家不滿割草爽感消失！二轉技能還沒開放成爭議
改版消息曝光後，不少網友認為，倖存者類型遊戲最大的樂趣，就是看著角色從前期苦戰，逐漸成長到能夠消滅滿畫面的怪物，如今傷害遭到下修，反而讓刷寶過程變得更加漫長。也有玩家不滿，完整的二轉技能尚未開放，作者卻先調整一轉職業的傷害。
不過，也有玩家持不同看法，認為過去部分職業傷害過高，Boss 甚至還沒看清楚就被擊殺，適度調整才能讓遊戲長期發展。《RO 倖存者》目前仍處於 Beta 測試階段，且是由粉絲 Reven4nt 製作的非官方免費同人遊戲，沒有廣告及付費內購，後續仍可能持續調整遊戲平衡。
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根據 PTT C_Chat 板玩家討論，《RO 倖存者》11月23日更新後，調整多項技能傷害及屬性機制，其中法師三矢技能除了傷害遭到下修，增加箭矢數量的門檻也跟著提高，Boss 一度加入單次技能傷害上限，讓過去能快速擊殺 Boss 的高傷害流派受到影響。
有法師玩家表示，改版後自身傷害體感只剩原本的十分之一，甚至連活動關卡的小怪都清不完。除了法師之外，劍士、弓箭手等職業的玩家也開始重新研究技能配置，希望找出改版後仍能穩定刷怪的玩法。不過，實際傷害降幅仍會受到裝備、天賦及技能搭配影響，並非所有玩家都會下降至相同程度。
改版消息曝光後，不少網友認為，倖存者類型遊戲最大的樂趣，就是看著角色從前期苦戰，逐漸成長到能夠消滅滿畫面的怪物，如今傷害遭到下修，反而讓刷寶過程變得更加漫長。也有玩家不滿，完整的二轉技能尚未開放，作者卻先調整一轉職業的傷害。
不過，也有玩家持不同看法，認為過去部分職業傷害過高，Boss 甚至還沒看清楚就被擊殺，適度調整才能讓遊戲長期發展。《RO 倖存者》目前仍處於 Beta 測試階段，且是由粉絲 Reven4nt 製作的非官方免費同人遊戲，沒有廣告及付費內購，後續仍可能持續調整遊戲平衡。