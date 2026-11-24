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黑綠視覺超衝擊！肯德基末日漢堡、綠炸雞、抹茶蛋撻 菜單價格一覽

▲「末日嚼起無骨雞腿霸」變身綠色炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）

▲黑綠色「末日蛋撻」是抹茶慕斯口味。（圖／記者蕭涵云攝）

漫威迷必搶！5款「上校爺爺變裝盲盒公仔」加99元入手

▲上校爺爺變裝末日博士。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

台北八德店變身「末日庇護所」！連7天點餐免費抽扭蛋

▲肯德基台北八德餐廳變身「末日庇護所」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲綠光罩頂肯德基台北八德餐廳。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

漫威年度電影《復仇者聯盟：末日崛起》台灣12月16日搶先全美上映，肯德基今（24）日開賣聯名「末日博士（Doctor Doom）」新品，黑綠「末日漢堡」、抹茶「末日蛋撻」與綠色魔粉「末日嚼起無骨雞腿霸」；上校爺爺漫威盲盒公仔、「末日庇護所」台北八德餐廳都要朝聖。《NOWNEWS今日新聞》整理新品價格搶購攻略一次掌握。肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》聯名餐點掀起話題，社群網友笑讚「這配色太有末日感」、「還沒吃先被視覺震撼」。新品菜單價格一次看：單點115元、XL全明星餐233元以鬆軟的黑色麵包夾入酥脆咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，靈魂在於淋上帶有焦糖酸甜尾韻的「末日可樂醬」，以及綠色美乃滋製成的「末日煙燻綠醬」。2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元；加雙醬299元在爆脆多汁的無骨雞腿排上，撒滿以蒜香、洋蔥與辛香料調和的神秘綠色「末日魔粉」，主打鹹香涮嘴口感。單個49元、6入禮盒257元話題度最高的暗黑甜點！以黑色酥脆撻皮包裹經典蛋奶內餡，頂層再擠滿濃郁的「綠抹茶慕斯」，打造吸睛的黑綠撞色。75元外酥內牽絲的起司條搭配特製末日可樂醬，展現鹹甜交織的新奇風味。：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。除了挑戰味蕾與視覺的暗黑系餐點，這波聯名在社群上呼聲最高、最讓漫威鐵粉摩拳擦掌的，莫過於「肯德基上校爺爺」驚喜Cosplay漫威英雄的限定盲盒公仔。全系列共推出5款造型：：披上神秘綠色斗篷，完美還原本次電影大反派氣勢。：戴上招牌紅色護目鏡，反差萌十足。：霸氣手持戰斧，帥氣度破表。：化身搶眼的橘色岩石巨人。：經典帥氣造型登場。：自11月24日起，只要購買指定末日系列個人餐、分享餐或末日蛋撻禮盒，即可用帶走1款盲盒公仔。由於採隨機出貨、不可挑款，加上全台數量有限售完為止，建議想湊齊整套或鎖定「末日博士」款的粉絲趁早入手。為了讓影迷搶先感受電影氛圍，肯德基也特別將「台北八德餐廳」打造成沉浸式主題店「末日庇護所」。餐廳外觀被詭譎的綠光籠罩，店內更佈滿末日博士主題視覺與黑綠色系裝置，成為漫威迷年底必訪的拍照打卡新據點。，有機會將徽章、鑰匙圈等限量聯名周邊小物直接帶回家。無論是想跟風開箱黑綠系獵奇美食，還是為了收藏上校爺爺漫威公仔，不妨把握開賣首週衝一波。