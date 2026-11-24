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選戰倒數4天，力拚連任的台北市長蔣萬安昨直播時，舉著一題答案等於5的數學題目，卻錯把開根號的數學題目誤認成微積分，更說「這個很簡單啊，微積分！」，經過幕僚提醒才翻到真正是微積分的題目。蔣萬安今（24）日被問到此事，笑說「呵！這就是做效果嘛，大家看不出來，一切就比較自然、比較輕鬆」。蔣萬安今日展開藍營小雞車掃，首站選在松信區，包括立委王鴻薇、松信立委徐巧芯、議長戴錫欽、市議員秦慧珠、詹為元、新人李明璇、許元榮全數到場。蔣萬安被問到昨天柯文哲送《金剛經》，有沒有要引用什麼話送給對手沈伯洋？他說「不取於相，如如不動」、「一切有為法，如夢幻泡影」，就是不受外在各種名利、財富或是紛擾所影響，就是讓自己的心定下來，那把心放在該做的事情上，所以他就會用這樣的態度勉勵自己。媒體追問，柯文哲送蔣萬安書架，但被網友解讀是「輸家」，蔣萬安笑說，真的想太多，不過就《金剛經》裡面這句話，「不取於相，如如不動」。