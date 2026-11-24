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▲「獨眼龍」史考特桑瑪斯終於喊出這句X戰警漫畫裡的經典台詞，讓老粉全淚崩。（圖／翻攝自MarvelTW YT）

漫威英雄電影《復仇者聯盟：末日崛起（Avengers: Doomsday）》即將於12月16日全台搶先上映。而23日終極預告公開，從「前美國隊長」史提夫羅傑斯（克里斯伊凡 飾）視角出發，揭開他回去找女友佩姬卡特（海莉艾特沃 飾）後的生活，還首度曝光兩人的兒子，而在被末日博士（小勞勃道尼 飾）打破平靜後，史提夫也決定重回戰場。其中，在全員集合時，X戰警隊長「獨眼龍」史考特桑瑪斯（詹姆斯馬斯登 飾）喊出：「X戰警，集合。」這句話直接讓粉絲們淚崩。這次的終極預告共長達3分15秒，從史提夫羅傑斯的視角展開，敘述了他與佩姬卡特到另一宇宙的平靜生活，還有了一名兒子。但末日博士的到來，打破了這個平靜，同一宇宙的驚奇4超人找上門，史提夫解釋了多年前在彈指事件後穿越時空的原因，這時他的兒子突然出現，驚訝爸爸竟然是超級英雄，史提夫則說：「當時我們有6個人，稱為復仇者聯盟。」感性提起第一代成員。史提夫在考慮下，被佩姬鼓勵重回戰場，與雷神索爾（克里斯漢斯沃 飾）、「酷寒戰士」巴奇巴恩斯（賽巴斯汀史坦 飾）等昔日好友重逢。而戰場上除了第一代與新的復仇者成員外，還有驚奇4超人、X戰警等，在集合時，擔任隊長的獨眼龍喊出經典台詞「X戰警，集合！（To Me, My X-Men）」召集所有X戰警成員。而獨眼龍終於正式喊出這句在漫畫裡的經典台詞，也讓等待已久的粉絲非常感動，「獨眼龍終於在電影說出那句話了！」、「超興奮，換新一代X戰警前能聽到真的是太好了，尤其還是從原版史考特的口中聽到，更令人感動」、「X戰警搬上真人螢幕那麼多年，終於講出來了」、「終於讓史考特講出該講的東西囉！」