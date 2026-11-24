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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重新回歸執行長職位，台股飆漲，國泰金控總經理李長庚今（24）日透露，昨晚與台灣供應鏈傳訊時，很多廠商表示「終於鬆一口氣」，原本擔心輝達經營團隊改變，與台灣合作關係是否也會生變，如今黃仁勳回任，這擔憂暫時解除，只是能否像過去一樣「他一個人說了算」，並不清楚，加上美中晶片管制也將更嚴格，後續影響有待觀察。李長庚今日出席國泰金舉辦「前進COP31媒體分享會」，今日市場最大消息就是黃仁勳回任輝達執行長，台股飆漲逾3千點，他在會後也被問到對黃仁勳回任的看法。李長庚說，之前有跟台灣一些供應鏈廠商請教，他們主要擔心若輝達經營團隊改變，輝達與台灣合作方式是否也跟著改變。如今，黃仁勳回任輝達執行長，「供應鏈擔憂暫時解除」，只是是否還能夠像過去一樣，「他一個人說了算」，並不清楚。但最起碼原來的合作架構、合作方式，昨晚與台灣供應鏈廠商傳訊息的時候，很多人說「終於鬆一口氣」。不過，李長庚也提到，未來美中晶片管制上也將更趨嚴格，大家也在觀察未來的影響。當然，台灣大家都很喜歡黃仁勳回任，希望原來的AI發展可以持續，因為「台灣是在AI發展裡得到最多好處的國家之一」，除了美國之外，台灣可能是得到最多好處的國家，也期待AI發展可以持續，台灣供應鏈廠商可以繼續賺大錢。至於外界關注今年以來國內銀行放款力道強勁，若AI產業持續擴廠，目前偏緊的金融體系資金是否會排擠企業融資，李長庚表示「應該不至於」。他分析，近期不僅台灣，包含美國在內的全球銀行體系資金確實比過去緊俏，但包括行政院、金管會、央行等政府部門與主管機關皆高度重視此議題，積極研議如何讓金融資源做最有效率的分配，尤其如何讓中小企業借款不受影響。