AI時代，事情發展的速度總是超乎想像。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在短短11天內，從因醜聞失勢的企業領袖，再度成為掌握公司大權的核心人物，讓外界瞠目結舌。《路透社》指出，黃仁勳迅速復職的過程，不僅打破科技業創辦人離職後重新掌權的常見紀錄，也凸顯矽谷長期存在的「能力至上」文化：當一名領導人被認為不可或缺，外界對其個人行為的容忍度，是否也會隨之提高？
11天從失勢到復職！接班人還沒找好就急轉彎
報導指出，黃仁勳最初因為與新加坡雲端運算公司Megaspeed前高層、華裔商人黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光而陷入風暴，後來更被踢爆他與另外2名公司女員工也有過不當關係，導致輝達董事會對其失去信任，改由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代執行長職務，另尋正式接班人。
然而，原本上週才重申不會讓黃仁勳復職的董事會，卻在股東、創投圈及美國總統川普施壓下，迅速改變立場。更戲劇性的是，董事會據報曾接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），探詢接任可能性，但安謀在美東時間週一上午7點便宣布，延長哈斯的合約至2033年，不到2小時，輝達便宣布黃仁勳回鍋。
「有才華就能當混蛋？」學者揭矽谷潛規則
黃仁勳迅速復職，讓外界重新檢視矽谷對明星企業領袖的態度。華盛頓大學（University of Washington）科技史教授歐瑪拉（Margaret O'Mara）直言，矽谷長期存在一種文化，傾向讓那些被視為「不可或缺」的男性領袖，專心發揮創新能力，即使他們有不當行為，也可能被選擇性忽略。
她甚至以一句相當犀利的話形容這種現象：「只要能把事情做好，你就可以是個有才華的混蛋」（You can be a brilliant jerk if you can get things done）。
不過，並非所有企業治理專家都認同這種做法。英國雷丁大學（University of Reading）亨利商學院（Henley Business School）的企業治理與倫理學教授卡克巴德塞（Nada Kakabadse）認為，輝達董事會最初接受黃仁勳請辭是正確的，因為與下屬發生關係，加上曾向公司法務長隱瞞，這些都已經涉及企業行為準則，而非單純的私人感情問題，坦言董事會現在讓黃仁勳復職，才是欠妥的決定。
華爾街歡呼、政界批評！復職並非人人買單
黃仁勳回歸後，市場反應相當熱烈，輝達股價週一大漲逾31%，川普盛讚輝達董事會做出「正確且適當的決定」，馬斯克也在社群平台X表示，這項錯誤已經獲得修正，多名創投業者同樣公開慶祝黃仁勳回鍋。
然而，美國政界並非一面倒支持。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）指控這項決定相當魯莽，認為輝達董事會仍須向國會交代，公司是否遵守美國出口管制規定；共和黨眾議員培根（Don Bacon）也怒批輝達高層，應該忽視川普政府「莫名其妙想救黃仁勳」的意願。
此外，輝達及黃仁勳還面臨股東訴訟，指控他們隱瞞黃仁勳與黃樂的關係，涉嫌欺騙股東。
不可或缺成最大籌碼？企業治理標準引發爭議
《路透社》並提到，黃仁勳能如此迅速重返權力核心，與輝達在全球AI產業的重要地位密切相關。當市場、投資人及政府，都將輝達視為AI經濟的關鍵支柱，黃仁勳個人的去留，便不再只是企業內部的人事問題。
這也讓外界重新思考，企業領袖的能力與個人行為，究竟應如何取得平衡。過去3年，雀巢（Nestle）、英國石油（BP）、諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）及柯爾百貨（Kohl's）等企業的執行長，都曾因不當職場關係而被迫離職。相較之下，黃仁勳卻在短短11天內重返原位。
當一名企業領袖被認為具有無可取代的價值，企業是否就會對原本不能妥協的行為，睜一隻眼閉一隻眼？黃仁勳的快速復職，或許正讓這個矽谷長期存在的爭議，再度浮上檯面。
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報導指出，黃仁勳最初因為與新加坡雲端運算公司Megaspeed前高層、華裔商人黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光而陷入風暴，後來更被踢爆他與另外2名公司女員工也有過不當關係，導致輝達董事會對其失去信任，改由財務長克雷斯（Colette Kress）暫代執行長職務，另尋正式接班人。
然而，原本上週才重申不會讓黃仁勳復職的董事會，卻在股東、創投圈及美國總統川普施壓下，迅速改變立場。更戲劇性的是，董事會據報曾接觸安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），探詢接任可能性，但安謀在美東時間週一上午7點便宣布，延長哈斯的合約至2033年，不到2小時，輝達便宣布黃仁勳回鍋。
「有才華就能當混蛋？」學者揭矽谷潛規則
黃仁勳迅速復職，讓外界重新檢視矽谷對明星企業領袖的態度。華盛頓大學（University of Washington）科技史教授歐瑪拉（Margaret O'Mara）直言，矽谷長期存在一種文化，傾向讓那些被視為「不可或缺」的男性領袖，專心發揮創新能力，即使他們有不當行為，也可能被選擇性忽略。
她甚至以一句相當犀利的話形容這種現象：「只要能把事情做好，你就可以是個有才華的混蛋」（You can be a brilliant jerk if you can get things done）。
不過，並非所有企業治理專家都認同這種做法。英國雷丁大學（University of Reading）亨利商學院（Henley Business School）的企業治理與倫理學教授卡克巴德塞（Nada Kakabadse）認為，輝達董事會最初接受黃仁勳請辭是正確的，因為與下屬發生關係，加上曾向公司法務長隱瞞，這些都已經涉及企業行為準則，而非單純的私人感情問題，坦言董事會現在讓黃仁勳復職，才是欠妥的決定。
華爾街歡呼、政界批評！復職並非人人買單
黃仁勳回歸後，市場反應相當熱烈，輝達股價週一大漲逾31%，川普盛讚輝達董事會做出「正確且適當的決定」，馬斯克也在社群平台X表示，這項錯誤已經獲得修正，多名創投業者同樣公開慶祝黃仁勳回鍋。
然而，美國政界並非一面倒支持。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）指控這項決定相當魯莽，認為輝達董事會仍須向國會交代，公司是否遵守美國出口管制規定；共和黨眾議員培根（Don Bacon）也怒批輝達高層，應該忽視川普政府「莫名其妙想救黃仁勳」的意願。
此外，輝達及黃仁勳還面臨股東訴訟，指控他們隱瞞黃仁勳與黃樂的關係，涉嫌欺騙股東。
不可或缺成最大籌碼？企業治理標準引發爭議
《路透社》並提到，黃仁勳能如此迅速重返權力核心，與輝達在全球AI產業的重要地位密切相關。當市場、投資人及政府，都將輝達視為AI經濟的關鍵支柱，黃仁勳個人的去留，便不再只是企業內部的人事問題。
這也讓外界重新思考，企業領袖的能力與個人行為，究竟應如何取得平衡。過去3年，雀巢（Nestle）、英國石油（BP）、諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）及柯爾百貨（Kohl's）等企業的執行長，都曾因不當職場關係而被迫離職。相較之下，黃仁勳卻在短短11天內重返原位。
當一名企業領袖被認為具有無可取代的價值，企業是否就會對原本不能妥協的行為，睜一隻眼閉一隻眼？黃仁勳的快速復職，或許正讓這個矽谷長期存在的爭議，再度浮上檯面。
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