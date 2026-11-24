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點名徐欣瑩、謝典霖案 藍控檢調選前大動作辦案

列舉綠營4起爭議 許宇甄質疑檢調成「慢郎中」

30元文宣品紅線掀議 洪孟楷轟司法兩套標準

距離11月28日九合一選舉投票僅剩4天，國民黨立法院黨團今（24）日召開記者會，指控檢調辦案存在雙重標準，涉及藍營的案件迅速搜索、約談，涉及綠營的案件卻遲遲未見進展。國民黨團書記長許宇甄痛批，「辦藍光速、辦綠龜速」，司法淪為打擊在野黨的政治工具，呼籲檢調堅守司法獨立、勿枉勿縱，並喊話選民11月28日用選票討公道。許宇甄指出，攤開檢調辦案對照表，只要涉及藍營候選人或監督綠營的民眾、媒體，檢調就「出手快如風」。包括中天記者報導陳亭妃於政見發表會稱烏山頭水庫沒有光電板，6小時內即遭檢警約談；美麗島電子報董事長吳子嘉評論鄭朝方文宣爭議，1天內即遭跨區搜索並查扣手機。許宇甄表示，新竹縣長候選人徐欣瑩競辦因助理涉嫌選罷法爭議，竟在選前8天遭搜索，檢調查扣4台電腦及4台手機，其中存有重要競選資料及機密文件，她質疑此舉形同取得對手競選機密。此外，彰化縣議長謝典霖因議會宴客等選務爭議，自9月17日遭羈押禁見至今，其服務處、家人及朋友多次遭約談，許宇甄質疑究竟還有何續押必要？台東吳俊立家族兩年前的環評農路舊案，也在選前遭檢方積極偵辦。許宇甄指出，反觀涉及綠營的案件，民進黨台北市議員許淑華指控蔣萬安團隊白吃白喝遭提告，檢方6天後才傳喚，僅約談30分鐘；賴瑞隆遭黨團指控收受綠能業者300萬元政治獻金、召開21場公聽會，至今27天未見檢調約談或搜索。許宇甄續指，桃園市長候選人黃世杰出席水利署活動時，有公務人員高喊「凍蒜」，現場並發送價值300元的雞蛋禮盒及便當，另有租用國有地舉辦造勢活動等爭議，國民黨議員兩度赴桃園地檢署告發，至今超過90天，雖已分「他」字案，卻未見公開搜索或約談。另針對新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純的公司獲公股創投投資4500萬元爭議，許宇甄表示，財政部稱不適用《公職人員利益衝突迴避法》，至今183天，仍未見廉政署有所作為。她痛批，「民進黨享受司法假期，在野黨卻面臨司法酷刑」。國民黨團首席副書記長洪孟楷指出，過去法務部針對30元以下文宣品訂有標準，如今法務部長卻稱「30元不一定是標準」，還須考量動機，恐增加個案認定及執法裁量空間。他質疑，難道「有黨證就無敵，沒黨證只能聽天由命」？洪孟楷表示，彰化與桃園兩起疑似涉及公務預算介入選舉的案件，偵辦進度卻有明顯落差，難道只因對方是民進黨提名、總統賴清德經常站台的候選人，就能躲避檢調調查？他也認為，近期檢調大動作辦案已造成寒蟬效應，讓部分民眾擔心參加藍營造勢活動就可能遭約談。洪孟楷強調，國民黨團對司法的期待就是「勿枉勿縱」，犯罪者應追查到底，清白者也應還其公道，並喊話「不會有人永遠當家」，呼籲全國選民11月28日風雨無阻出門投票。