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九合一選戰進入最後倒數4天，藍白合作再添話題！台北市長蔣萬安昨（23）日收到民眾黨創黨主席柯文哲送上的《金剛經》、手寫卡片及書架，沒想到禮物意外引發網友諧音聯想，將「書架」解讀成「輸家」，引發討論。對此，蔣萬安今（24）日受訪時笑回「這真的想太多了」，並再次引用《金剛經》名句「不取於相，如如不動」，強調不受外界紛擾影響，專注做好該做的事。蔣萬安昨晚結束車隊掃街行程後，特別開箱柯文哲送來的禮物，除了《金剛經》與書架，還有一張柯文哲親筆寫下的卡片。蔣萬安也當場朗讀卡片內容，並特別點出經文中的「不取於相，如如不動」以及「一切有為法，如夢幻泡影」兩句話，表示會以此勉勵自己，在選戰最後階段保持定力。蔣萬安今天上午與國民黨松山、信義區議員及議員候選人展開大車掃前接受媒體聯訪，被問到柯文哲送上《金剛經》，有沒有什麼話想送給競選對手？蔣萬安表示，自己昨天已經特別提到經文中的兩句話，意即不受到外在名利、財富及各種紛擾影響，讓自己的心定下來，把心思放在真正該做的事情上，也會以這樣的態度期勉自己。不過，媒體接著追問，柯文哲送的禮物中還有書架，有網友將其諧音解讀為「輸家」，蔣萬安聽聞後忍不住笑了出來，直言「這真的想太多了」，隨即再次引用《金剛經》中的「不取於相，如如不動」，以佛經名句巧妙回應網路上的諧音解讀。此外，親民黨主席宋楚瑜昨天也公開替蔣萬安加油打氣，蔣萬安對此表達感謝，表示宋楚瑜給了他許多提點、建議，也給予祝福與支持。他也觀察到，近期有愈來愈多社會各界人士站出來表達支持，自己會帶著大家的期許全力以赴，在選戰最後階段持續一步一腳印，爭取台北市民認同。