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川普怕黃仁勳被中國挖角！稱可能被找去領導華為

「中國會給他想要的一切」 川普：美國差點失去國寶

淡化中國間諜疑雲 川普認為晶片走私不該怪黃仁勳

川普稱黃仁勳回歸後將更強大 再提婚外情風波

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返執行長職務後，美國總統川普週一（23日）接受《CNBC》電話專訪時透露，自己之所以積極促成黃仁勳回任，是擔心美國可能因此失去這位人工智慧（AI）產業的重要人才。川普甚至宣稱，黃仁勳身上「有一點中華血統」，如果遭到不公平對待，中國可能趁機挖角，邀請他前往中國領導華為（Huawei），屆時美國恐怕將失去一位「國寶級」人物。根據《CNBC》報導，川普23日接受將近一小時的電話專訪時，談及自己為何施壓輝達董事會，促成黃仁勳在辭職11天後重新擔任執行長。川普表示，如果美國沒有讓黃仁勳回到輝達，中國很可能趁機向他伸出橄欖枝。「我可以想像中國跑來對Jensen說，『嘿，你想不想來中國？』」川普接著說，黃仁勳出生於台灣，認為他「有一點中華血統」（He's got a little Chinese blood in him），中國甚至可能邀請他前往領導華為。川普認為，如果黃仁勳因遭到不公平對待而感到憤怒，確實可能考慮這樣的機會。現年63歲的黃仁勳出生於台灣，9歲時被父母送往美國，並於1993年共同創辦輝達，將公司發展成全球市值最高的企業之一。川普進一步表示，黃仁勳在AI產業的能力無人能及，甚至形容他是美國的「國寶」。他說：「Jensen可以搭下一班飛機前往中國，我保證中國會給他任何想要的東西。」川普還假設，如果自己是中國國家主席習近平，肯定會立刻設法將黃仁勳延攬到中國。「我們可以給他任何想要的東西，甚至把整個北京都給他。」川普強調，雖然黃仁勳從未提出前往中國工作的想法，但他認為中國相當擅長爭取人才，也了解如何運用這類機會。川普說：「他是獨一無二的人才，我們差點就失去他了。」黃仁勳先前因與中國女子黃樂（Alice Huang）的婚外情，以及相關中國情報疑雲而辭去輝達執行長職務。黃樂任職的新加坡公司Megaspeed，也因涉嫌違反美國出口管制規定，將先進AI晶片運往中國，受到美國及新加坡相關單位調查。不過，川普在訪問中再次為黃仁勳辯護，認為即使黃樂或Megaspeed真的違反美國出口法規，也不應直接將責任歸咎於黃仁勳。川普透露，自己曾向輝達董事會保證，黃仁勳不會因與黃樂的關係而面臨法律問題，並以此協助促成他回任。至於黃樂是否涉及中國情報工作，川普表示，自己日前訪問中國、與習近平會面時，並未向對方詢問此事。中國政府則否認相關間諜指控。談到黃仁勳重返輝達後的發展，川普認為，經歷這次風波後，黃仁勳可能以比過去更高的姿態重新出發。他表示，黃仁勳已為自己的不當私生活行為道歉，雖然事件令人遺憾，但婚外情爭議也讓整起事件受到更大關注。川普最後再次以帶有玩笑意味的語氣表示：「畢竟性醜聞有市場，各位。」儘管黃仁勳已重新掌舵輝達，相關中國情報疑雲及晶片出口管制調查仍未結束，川普則持續強調，讓黃仁勳留在美國科技產業，對美國的AI競爭力至關重要。