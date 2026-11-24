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輝達（NVIDIA）董事會昨（23）日一致通過恢復創辦人黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，在經歷本月12日閃電卸任、短短11天後上演「王者歸來」戲碼，震撼全球。隨著黃仁勳重返崗位，網路上瘋傳一系列將他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）對比的梗圖，眼尖網友驚呼兩人不僅同年同月同日生，連人生軌跡與「離開前東家又復出」的劇本都一模一樣，甚至打趣稱兩人從來沒有同時出現過，根本是同一個人。黃仁勳日前因感情風波於本月12日突然宣布卸下輝達所有職務，當時就有不少科技迷與球迷聯想到喬丹當年退休的往事，直呼沒有黃仁勳的輝達就像沒有喬丹的公牛，預言他很快就會重返戰場。沒想到預言成真，輝達董事會23日決議讓黃仁勳復職，更有網友直接將黃仁勳的頭像合成到喬丹1995年復出時身穿的公牛隊「45號」球衣上，並配上經典復出宣言「I'm Back」，在社群平台引發瘋狂轉發。網友進一步挖出黃仁勳與喬丹之間驚人的五個相同特點，首先最不可思議的就是兩人皆出生於1963年2月17日，數十年後分別在AI科技與世界籃壇站上頂峰。此外，兩人在本業之外竟然都曾打過桌球，年少時期曾拿下美國青少年桌球賽雙打季軍的黃仁勳至今仍熱愛揮拍，而喬丹在球員時期也是出了名的桌球狂熱分子。更巧的是，1993年對兩人而言都是人生重大轉折的一年，30歲的黃仁勳在該年創立輝達開啟晶片帝國，喬丹則在1993年率領公牛隊完成首次三連霸後震撼宣布退休並轉戰職業棒球舞台。除了出生日期與經歷高度重疊，網友還發現兩人穿過的衣服都曾登上國際知名拍賣行蘇富比（Sotheby's）拍賣，無論是喬丹的經典實戰球衣，或是黃仁勳簽過名的經典黑色皮衣，都在拍賣市場創下話題。黃仁勳 穿過並親筆簽名的黑色皮衣，於7月17日在紐約蘇富比（Sotheby's）拍賣會上以96萬美元成交。而第五個最神似的特點便是「離開前東家一陣子後強勢回歸」，喬丹1995年重返公牛隊後締造第二次三連霸、將生涯冠軍戒推向六枚，黃仁勳則在卸任11天後重掌兵符，準備帶領輝達繼續衝刺AI版圖。網友也點出兩人不僅都是各自領域公認的「山羊（GOAT）」，在事業攀上巔峰之際，兩人的婚姻與感情生活也都曾面臨考驗。喬丹在與第一任妻子瓦諾伊（Juanita Vanoy）的婚姻期間，曾多次傳出婚外情與緋聞，最終兩人於2006年結束17年婚姻。網友最後也幽默總結，最重要的就是2人「從來沒有同時出現過」。