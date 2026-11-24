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Threads摯友功能登場！貼文最多只讓50人看

想當摯友還能填申請表！3項資料曝光

Threads摯友功能怎麼用？3步驟開啟申請表

Threads近期不少台灣網友發現出現名為「Threads朋友」的新功能，類似Instagram的摯友模式，用戶可以建立最多50人的好友名單，發文時限定只有名單內的朋友才能看到，除了自行挑選好友，Threads還測試開放其他脆友填寫申請表，可附上「友誼證明」圖片，由帳號主人決定是否同意加入，讓網友忍不住笑問：「真的有人會申請嗎？」透過3步驟開啟新功能。Meta於今年10月宣布，率先在日本、義大利及愛爾蘭測試「Threads朋友」新功能，讓用戶在公開發文之外，也能建立專屬的小圈圈。名單最多可加入50人，系統會依照平時的互動頻率推薦好友，用戶也能自行新增或調整名單。未來想分享較私密的生活近況、心情或不想公開的話題，都能透過這項功能限定貼文觀看對象。不同於IG摯友功能，Threads更進一步測試讓好友主動提出申請，用戶可以分享摯友申請表，讓有意加入名單的網友提供3項資料，包括「Threads帳號名稱」、「何時開始追蹤對方」，甚至還能上傳一張「友誼證明」圖片，最後再由帳號主人決定是否同意加入。近期已有台灣網友陸續分享新功能的操作畫面，有人驚喜表示「太有趣了，還真的可以申請脆的摯友功能！」也有網友指出，除了可以自己設定名單，也能讓別人填寫申請表，不過目前只有50個名額。根據台灣網友分享的操作方式，已取得新功能的用戶，可透過以下3個步驟找到摯友申請表：完成好友名單設定後，發文時只要將分享對象切換為「Threads朋友」，就能限定名單內的好友觀看貼文。不過，要留意的是，被加入摯友名單的用戶，會透過貼文上的專屬標示得知自己已成為摯友，名單內的其他成員也能看到彼此在該篇貼文的按讚及留言。Meta尚未公布台灣全面開放的時間，若更新Threads App後仍找不到相關選項，可能是帳號尚未取得使用資格。