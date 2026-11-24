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無菸台北屢挨批 北市衛生局：民眾高度認同政策

北市今年啟動設置指定吸菸區，至今已267處，另有15處負壓式吸菸區累計使用近88萬人次。北市衛生局表示，根據委外辦理禁菸成效調查，3大禁菸商圈的支持度超過9成5、滿意度更超過9成，「市民表達極高認同與支持」。北市衛生局表示，為兼顧「非吸菸者」與「吸菸者需求」的友善環境，北市今年1月啟動空間分流機制，目前全市已設置267處指定吸菸區，其中有15處為負壓式吸菸區，累計使用已近88萬人次。在禁菸商圈部分，北市衛生局提到，包括西門町、迪化街及心中山線形公園周邊商圈還有信義商圈為禁菸區域。在這些區域內，除了指定吸菸區外，一律全面禁菸；截至10月底，已累計勸阻超過2萬人次。北市衛生局說，未來除了專責人力持續辦理勸阻及取締工作外，將透過AI偵測廣播勸阻系統及菸害防制熱點數位化巡查系統，提高勸阻警示效果，同時減輕人力負擔。衛生局提到，經委外辦理三大商圈禁菸成效調查，民眾對於無菸城市政策均高度認同。其中6月起第一個實施禁菸區的西門町商圈，其政策支持度96%、滿意度93.1%。8月實施的迪化街商圈，政策支持度96.1%、滿意度93.5%，心中山線形公園周邊商圈政策支持度97.1%、滿意度95.6%。顯示隨著政策實施時間經過及禁菸區逐步擴大，民眾支持度及滿意度日漸上升。北市衛生局表示，市府團隊持續透過公私協力，並從「制度建立、環境改善、市民溝通」多管齊下，動態調整相關推動事項，「非吸菸者健康」與「吸菸者需求」的友善環境，讓「不吸二手菸、吸菸不影響他人」。