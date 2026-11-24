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湖人要復仇爵士 唐西奇首節妙傳當魔術師

波特蘭拓荒者128：111費城76人 本場戰報

11月24日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）

客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 波特蘭拓荒者 128：111 費城76人 阿夫迪亞（Deni Avdija）31分3籃板7助攻 詹姆斯（LeBron James）23分6籃板3助攻 曼斐斯灰熊 117：111 夏洛特黃蜂 傑洛姆（Ty Jerome）29分4籃板3助攻 安德森（Christian Anderson Jr.）25分2籃板3助攻 奧克拉荷馬雷霆 120：125 印第安納溜馬 烏布雷（Kelly Oubre Jr.）20分4籃板2助攻（西亞卡姆20分8籃板5助攻） 吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）38分5籃板7助攻 布魯克林籃網 116：142 明尼蘇達灰狼 麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）34分10籃板6助攻 藍道（Julius Randle）29分4籃板4助攻 密爾瓦基公鹿 116：111 多倫多暴龍 希羅（Tyler Herro）32分6籃板8助攻 巴恩斯（Scottie Barnes）31分5籃板8助攻 鳳凰城太陽 123：119 紐奧良鵜鶘 布克（Devin Booker）22分5籃板8助攻（格林25分3籃板） 普爾（Jordan Poole）28分3助攻 克里夫蘭騎士 108：122 芝加哥公牛 霍金斯（Jordan Hawkins）19分1籃板2助攻（瓊斯16分4籃板9助攻） 米契爾（Donovan Mitchell）28分3籃板5助攻 洛杉磯快艇 104：116 休士頓火箭 杜蘭特（Kevin Durant）32分9籃板4助攻 加蘭（Darius Garland）26分1籃板8助攻 聖安東尼奧馬刺 尚未結束 沙加緬度國王 卡斯特（Stephon Castle）28分8籃板11助攻 沙波尼斯（Domantas Sabonis）28分12籃板8助攻 猶他爵士 尚未結束 洛杉磯湖人 唐西奇（Luka Doncic）28分4籃板8助攻 菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分

11月25日 NBA明日賽程預告（台灣時間）

開賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 底特律活塞 奧蘭多魔術 09:00 波士頓塞爾提克 華盛頓巫師 11:00 達拉斯獨行俠 丹佛金塊

NBA今（23）日有10場比賽進行，洛杉磯湖人主場再戰猶他爵士，開季9連勝當初就是敗給爵士，湖人本場力求復仇，上半場靠著唐西奇（Luka Doncic）率領下取得11分領先，第三節雖然被爵士15：3一波追平，但第四節第二陣容大發揮，終場109：94擊敗爵士，拿下2連勝，本季第15勝已追平稍早贏球的馬刺，兩隊持續並列西區第一。湖人19日帶著9連勝氣勢客場交手爵士，結果第四節被徹底打爆輸球，此役改於主場再戰老對手，唐西奇再度披掛上陣。首節湖人就靠全聯盟第一的進攻與大量回合數，以及唐西奇如魔術師般傳球，取得30：20領先。次節唐西奇多次傳出精彩妙傳，搭配外線開炮，半場11投4中，攻下14分、3籃板與6助攻，正負值+18，湖人一度取得超過16分領先，但唐西奇防守多次被吹判犯規，上半場就4次犯規在身，成為本場隱憂。唐西奇28分率隊取勝 湖人也搶下第15勝第三節，爵士靠著喬治帶動，打出一波15：3攻勢，直接逆轉比分，但第四節戰局又瞬間翻盤，湖人塞克斯頓（Collin Sexton）率領下，也回敬一波15：3，徹底為賽果定調，湖人終場109：94擊敗爵士成功復仇，與今日贏球的馬刺並列西區第一。數據方面，唐西奇本場28分、4籃板與8助攻，但命中率僅3成33，凱斯勒（Walker Kessler）10分、12籃板，爵士部分則以年輕長人菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分最高。76人賽前高居東區龍頭、還處於5連勝，主場面對拓荒者下半場防守卻徹底崩盤，儘管41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿到本季新高23分，但76人在恩比德（Joel Embiid）缺陣下，最終慘敗17分作收。贏球拓荒者方面，以明星前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，全場19投12中狂砍31分、7助攻，精神領袖里拉德（Damian Lillard）也挹注18分。