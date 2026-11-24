NBA今（23）日有10場比賽進行，洛杉磯湖人主場再戰猶他爵士，開季9連勝當初就是敗給爵士，湖人本場力求復仇，上半場靠著唐西奇（Luka Doncic）率領下取得11分領先，第三節雖然被爵士15：3一波追平，但第四節第二陣容大發揮，終場109：94擊敗爵士，拿下2連勝，本季第15勝已追平稍早贏球的馬刺，兩隊持續並列西區第一。
湖人要復仇爵士 唐西奇首節妙傳當魔術師
湖人19日帶著9連勝氣勢客場交手爵士，結果第四節被徹底打爆輸球，此役改於主場再戰老對手，唐西奇再度披掛上陣。首節湖人就靠全聯盟第一的進攻與大量回合數，以及唐西奇如魔術師般傳球，取得30：20領先。
次節唐西奇多次傳出精彩妙傳，搭配外線開炮，半場11投4中，攻下14分、3籃板與6助攻，正負值+18，湖人一度取得超過16分領先，但唐西奇防守多次被吹判犯規，上半場就4次犯規在身，成為本場隱憂。
唐西奇28分率隊取勝 湖人也搶下第15勝
第三節，爵士靠著喬治帶動，打出一波15：3攻勢，直接逆轉比分，但第四節戰局又瞬間翻盤，湖人塞克斯頓（Collin Sexton）率領下，也回敬一波15：3，徹底為賽果定調，湖人終場109：94擊敗爵士成功復仇，與今日贏球的馬刺並列西區第一。
數據方面，唐西奇本場28分、4籃板與8助攻，但命中率僅3成33，凱斯勒（Walker Kessler）10分、12籃板，爵士部分則以年輕長人菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分最高。
🏀波特蘭拓荒者128：111費城76人 本場戰報
76人賽前高居東區龍頭、還處於5連勝，主場面對拓荒者下半場防守卻徹底崩盤，儘管41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿到本季新高23分，但76人在恩比德（Joel Embiid）缺陣下，最終慘敗17分作收。
贏球拓荒者方面，以明星前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，全場19投12中狂砍31分、7助攻，精神領袖里拉德（Damian Lillard）也挹注18分。
🏀11月24日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）
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湖人19日帶著9連勝氣勢客場交手爵士，結果第四節被徹底打爆輸球，此役改於主場再戰老對手，唐西奇再度披掛上陣。首節湖人就靠全聯盟第一的進攻與大量回合數，以及唐西奇如魔術師般傳球，取得30：20領先。
次節唐西奇多次傳出精彩妙傳，搭配外線開炮，半場11投4中，攻下14分、3籃板與6助攻，正負值+18，湖人一度取得超過16分領先，但唐西奇防守多次被吹判犯規，上半場就4次犯規在身，成為本場隱憂。
唐西奇28分率隊取勝 湖人也搶下第15勝
第三節，爵士靠著喬治帶動，打出一波15：3攻勢，直接逆轉比分，但第四節戰局又瞬間翻盤，湖人塞克斯頓（Collin Sexton）率領下，也回敬一波15：3，徹底為賽果定調，湖人終場109：94擊敗爵士成功復仇，與今日贏球的馬刺並列西區第一。
數據方面，唐西奇本場28分、4籃板與8助攻，但命中率僅3成33，凱斯勒（Walker Kessler）10分、12籃板，爵士部分則以年輕長人菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分最高。
🏀波特蘭拓荒者128：111費城76人 本場戰報
76人賽前高居東區龍頭、還處於5連勝，主場面對拓荒者下半場防守卻徹底崩盤，儘管41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿到本季新高23分，但76人在恩比德（Joel Embiid）缺陣下，最終慘敗17分作收。
贏球拓荒者方面，以明星前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）火力全開，全場19投12中狂砍31分、7助攻，精神領袖里拉德（Damian Lillard）也挹注18分。
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|波特蘭拓荒者
|128：111
|費城76人
|阿夫迪亞（Deni Avdija）31分3籃板7助攻
|詹姆斯（LeBron James）23分6籃板3助攻
|曼斐斯灰熊
|117：111
|夏洛特黃蜂
|傑洛姆（Ty Jerome）29分4籃板3助攻
|安德森（Christian Anderson Jr.）25分2籃板3助攻
|奧克拉荷馬雷霆
|120：125
|印第安納溜馬
|烏布雷（Kelly Oubre Jr.）20分4籃板2助攻（西亞卡姆20分8籃板5助攻）
|吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）38分5籃板7助攻
|布魯克林籃網
|116：142
|明尼蘇達灰狼
|麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）34分10籃板6助攻
|藍道（Julius Randle）29分4籃板4助攻
|密爾瓦基公鹿
|116：111
|多倫多暴龍
|希羅（Tyler Herro）32分6籃板8助攻
|巴恩斯（Scottie Barnes）31分5籃板8助攻
|鳳凰城太陽
|123：119
|紐奧良鵜鶘
|布克（Devin Booker）22分5籃板8助攻（格林25分3籃板）
|普爾（Jordan Poole）28分3助攻
|克里夫蘭騎士
|108：122
|芝加哥公牛
|霍金斯（Jordan Hawkins）19分1籃板2助攻（瓊斯16分4籃板9助攻）
|米契爾（Donovan Mitchell）28分3籃板5助攻
|洛杉磯快艇
|104：116
|休士頓火箭
|杜蘭特（Kevin Durant）32分9籃板4助攻
|加蘭（Darius Garland）26分1籃板8助攻
|聖安東尼奧馬刺
|尚未結束
|沙加緬度國王
|卡斯特（Stephon Castle）28分8籃板11助攻
|沙波尼斯（Domantas Sabonis）28分12籃板8助攻
|猶他爵士
|尚未結束
|洛杉磯湖人
|唐西奇（Luka Doncic）28分4籃板8助攻
|菲利波斯基（Kyle Filipowski）21分
|開賽時間 (CST)
|客隊
|主隊
|08:00
|底特律活塞
|奧蘭多魔術
|09:00
|波士頓塞爾提克
|華盛頓巫師
|11:00
|達拉斯獨行俠
|丹佛金塊