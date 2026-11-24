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蔣萬安中年不夠出色 「嘴巴」是面相最差部位

沈伯洋額眉眼、五嶽朝拱 運勢還會更上一層

金形人剋了木形人！投票日五行上不利於蔣萬安

2026九合一大選進入最後倒數，台北市長選戰備受關注，民進黨候選人沈伯洋近期持續以正向選戰掀起「洋流」，也讓外界好奇他是否有機會扳倒尋求連任的國民黨籍台北市長蔣萬安。過去曾精準預測日本及台灣政局的作家趙曉慧，這次更直接斷言，最終勝出的人將是沈伯洋，並從蔣萬安的面向進一步分析，其當完一任台北市長就到天花板了，沒有總統命，早點洗洗睡。趙曉慧表示，自己是面相愛好者，過去幾年在臉書上評論過多位名人，料中石破茂2024打贏日本首相選戰、郭台銘沒有總統命、柯文哲與黃國昌跌落神壇、陳玉珍逃過大罷免等。這回她從5個方向分析台北市長將由誰勝出，包括沈伯洋、蔣萬安的面相格局、今年的流年、所屬政黨的黨主席面相、競選總幹事面相，以及參選人近日的眼神與氣色。趙曉慧指出，蔣萬安的身形與臉型都是修長偏瘦，瘦骨嶙峋、筋骨微露，這在五行上屬於木形人，又兼了火形人「尖」的特點。木兼火，形成「木火通明」格局。再來是他的頭髮、鬢髮與鬍鬚都很濃密，再加上眉毛也偏濃，這就是「三濃格局」。象徵領導力的鼻樑歪了，象徵權柄的顴骨不夠飽滿，象徵發號施令的法令紋不秀，象徵部署運的兩側腮幫削尖，象徵承載力與晚年運勢的下巴短窄，結果就是鎮不住強兵強將，被部署牽著鼻子走的事情常常發生。「嘴巴，是他面相裡最差的部位。男人的嘴巴又小又薄，就是小家子氣，做事情畏首畏尾，難以大破大立打開局面。」趙曉慧續指，再從流年運勢來看，蔣萬安的中年面相不夠出色，鼻樑歪了且節結凸起（反吟鼻），顴骨不夠飽滿，耳朵輪廓不明顯，難以形成「鼻顴耳貫氣」，他的鼻翼小且不張，就像是一對緊閉的翅膀，遇到困局居多；蔣萬安的嘴巴小、兩腮尖削、法令紋不美，政治前途注定由盛轉衰，當完一任台北市長就到天花板了，沒有總統命，早點洗洗睡。反觀沈伯洋，趙曉慧分析，他的面相是學霸面相（額眉眼），也是領導人面相（五嶽朝拱）。額頭飽滿寬闊，眉毛的形狀非常好，退印、眉長過眼、從眉頭到眉尾一氣呵成連貫不散，毛順有光澤，眉勢上揚。這象徵他意志力強大，不屈不撓，有情有義，人緣很好，貴人也多；至於領導格局，指的是沈伯洋符合「五嶽朝拱」格局，「五嶽」是額頭、左右顴骨、鼻子、下巴這五處飽滿均勻，是一種能領導統御、大富大貴的上乘格局，一生的運勢既旺又順。「年過五十之後的他，運勢還會更上一層樓，台灣政壇絕對有他『名留青史』等級的一席之地。」趙曉慧直言，有道是「男兒嘴大吃四方」，他的嘴相有一副「菱角嘴」，嘴巴笑起大很大，不說話的時候嘴巴緊閉，這是開大闔小的吉相。他的上嘴唇有一顆小唇珠，加上他的牙齒排列整齊沒有縫隙，說明他能言善道但以理服人，言出必行重視承諾，口才不會流於尖酸刻薄。儘管沈伯洋瘦了十公斤，但沒有蔣萬安的瘦骨嶙峋，是一位福澤深厚之人；此外，賴清德、吳思瑤兩人的面相都很棒，在運勢上都能幫助沈伯洋勝選。「沈伯洋是金形人，剋了木形人的蔣萬安。」趙曉慧分析，「洋流」的本質是水，水對金形人的沈伯洋很有利（金水相生），遇水則發，從小河流不斷外溢為海納百川，聲勢越來越浩大。另一個是時序月份，當冬天到來或下雨時，水氣最旺，這都不利於木；冬天時，樹木不會生長甚至凋落；下雨時，就怕雨勢太大釀成洪流，將樹木連根拔起。也就是說，蔣萬安完全擋不住聲勢浩大的「洋流」。投票日是11月28日，時序上已經秋末冬初，剛過冬季的第二個節氣「小雪」，在五行上也不利於蔣萬安。從「先天面相格局」、「流年運勢」、「時序」與「五行相生相剋」之理綜合研判，她認為沈伯洋都勝出蔣萬安，最終成為台北市長。總之，「洋流」的出現，是要沖垮台北這座城市裡的腐敗與停滯，輾碎舊勢力的束縛，順起來。