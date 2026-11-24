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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返總裁暨執行長職務，激勵美股科技股強勢反彈，台股今日開盤跳空大漲，盤中漲點一度超過3300點，重新站回4萬點大關，資金也快速回流台股ETF，其中，主動統一台股增長（00981A）盤中股價衝上22.04元漲停價，成交量更突破190萬張，創下掛牌以來單日成交量紀錄，成為主動式ETF交易最熱絡的標的之一。隨著黃仁勳復任消息帶動市場對AI產業及輝達供應鏈的信心回溫，主動式ETF也成為資金關注焦點，觀察市場46檔主動式ETF，盤中有45檔上漲，其中20檔漲幅超過9%。00981A則以22.04元攻上漲停，成交量突破190萬張，交易熱度相當驚人；00981A此次量價同步放大，與近期台股修正期間的市場表現形成對比。統一投信表示，台股前波修正後，上市融資餘額已下降逾3成，市場籌碼逐步沉澱；基本面方面，多數台灣廠商訂單未見消減，產能利用率仍維持高檔。不過，投信也提醒，短期市場消息紛雜，後續仍須觀察政策發展及費城半導體指數走勢。對投資人而言，ETF盤中急漲時，除了觀察成交量與股價，也應留意市價和淨值之間的差距。若買進價格明顯高於淨值，可能形成溢價風險，不能只因成交量放大或股價漲停，就直接認定商品仍有追價空間。