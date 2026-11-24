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▲義大世界購物廣場11月27日至12月27日展開為期31天的16週年慶。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲「鈴鹿賽道樂園聖誕大秀－酷奇拉家族極光派對」，由酷奇拉家族帶來精彩的音樂舞蹈演出，邀請大小朋友跟著熟悉的角色一起歡度聖誕。（圖／SKM Park Outlets提供）

搶攻歲末消費商機，義大世界購物廣場將於11月27日至12月27日展開為期31天的16週年慶，結合品牌優惠、會員回饋及銀行刷卡加碼，開檔首四日E卡會員持義大聯名卡，最高可享18%回饋。SKM Park Outlets高雄草衙「極光星願村」聖誕檔期自即日起至明年1月3日登場。館內不僅有雪光聖誕樹與夢幻節慶造景，更準備「酷奇拉星光故事營」、鈴鹿賽道樂園「酷奇拉家族極光派對」聖誕大秀等活動，多樣優惠同步登場。義大世界購物廣場今年週年慶以Outlet折扣優勢為核心，集結精品、運動休閒、都會潮流等多元業種，指定商品2折起，眾多商品Outlet價再享買一送一。其中，NIKE 27日至29日祭出全台直營門店年度唯一限定最大力度折上折。除了首四日強檔回饋，另有「最強回饋天天有」，消費達指定門檻可獲電子抵用券；16家銀行同步推出刷卡滿額禮。消費滿額還可參加抽獎，最大獎為高雄萬豪酒店雙人住宿券。會員優惠則主打「點點變現金」，E卡會員可使用累積點數兌換電子抵用券，將購物點數轉為實質回饋。週年慶每週規劃不同的來店禮，特別納入在地小農好物。此外，也陸續安排小小職人體驗營、ICRT Live Studio及親子劇團表演。迎接溫馨的聖誕佳節，12月19日舉辦「義起召集！百人聖誕大遊行」，為商場增添熱鬧的節慶氣氛。SKM Park Outlets高雄草衙已進入聖誕檔期，館內國際精品、生活家電及人氣餐飲品牌同步推出聖誕限定優惠，滿足送禮需求。11月28日至12月26日期間，每週六18:00至18:30將推出「酷奇拉星光故事營」，邀請大小朋友搭上充滿節慶氛圍的叮叮電車，抵達聖誕樹下，與酷奇拉一起聆聽充滿想像力的聖誕故事。扣100點skm points即可參加，非會員則可於現場報名。聖誕好物推薦！國際精品、按摩家電與節慶美食滿足送禮需求除了溫馨的聖誕故事，鈴鹿賽道樂園12月5日至12月27日期間，每週六、日及國定假日16:30，於戶外購物街區雪光聖誕樹前推出「鈴鹿賽道樂園聖誕大秀－酷奇拉家族極光派對」，由酷奇拉家族帶來精彩的音樂舞蹈演出，邀請大小朋友跟著熟悉的角色一起歡度聖誕。聖誕節不只好逛、好拍，鈴鹿賽道樂園也推出限定票價，即日起至明年1月3日期間，Birel N35單人卡丁車優惠價650元，單人全日暢遊優惠價699元，兩項優惠皆加贈草莓乖乖一包，送完為止。此外，平日下午1時前購買雙人全日暢遊票，更享優惠價1,100元。