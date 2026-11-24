皮克敏手遊《Pikmin Bloom》公布2026年12月「主要花朵」，將輪到首次盛開的「酢漿草」登場，顏色包括「白色、黃色、紅色、藍色」，副花朵官方尚未確認，但預計會是2025年12月主花「櫻草花」，12月的社群日則會在「12月12日、12月13日」舉行，此外，歷年帶著聖誕節氣氛的飾品皮克敏也有機會復刻回歸。
12月酢漿草登場 4種顏色都有
《Pikmin Bloom》指出，今年12月，將首次綻放白色、黃色、紅色和藍色酢漿草，頭上開著酢漿草的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出聖誕紅、雪花蓮、鼠尾草、櫻草花、天竺葵或酢漿草。
《Pikmin Bloom》2026年12月的社群日則會在12月12日和13日舉行，官方近期將公布詳細資訊。
聖誕飾品有望回歸 連指手套、冬季貼紙成復刻熱門
隨著《Pikmin Bloom》公布2026年12月主花及社群日活動，玩家也開始期待年度聖誕節限定飾品是否將再度回歸，回顧歷年12月活動，官方幾乎每年都會安排冬季或聖誕主題飾品，包含2021年首次登場的「冬季貼紙」、2022年推出的「連指手套」與「2023跨年眼鏡」，2024年新增「裝飾球」，2025年則推出全新的「2025聖誕裝飾」，甚至加入冰凍皮克敏，讓冬季限定收藏更加豐富。
至於2026年12月可能有哪些飾品回歸？從過去活動紀錄來看，「連指手套」已連續於2023年至2025年登場；「裝飾球」2024年首度推出、2025年就回歸；2021年推出的「冬季貼紙」曾於2023、2024年復刻，但去年缺席，今年蠻有機會復刻，至於2025年新增的聖誕裝飾，目前僅推出過1次，是否會在今年開放復刻，仍有待官方公布。
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《Pikmin Bloom》指出，今年12月，將首次綻放白色、黃色、紅色和藍色酢漿草，頭上開著酢漿草的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強。在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，偶爾會開出聖誕紅、雪花蓮、鼠尾草、櫻草花、天竺葵或酢漿草。
《Pikmin Bloom》2026年12月的社群日則會在12月12日和13日舉行，官方近期將公布詳細資訊。
隨著《Pikmin Bloom》公布2026年12月主花及社群日活動，玩家也開始期待年度聖誕節限定飾品是否將再度回歸，回顧歷年12月活動，官方幾乎每年都會安排冬季或聖誕主題飾品，包含2021年首次登場的「冬季貼紙」、2022年推出的「連指手套」與「2023跨年眼鏡」，2024年新增「裝飾球」，2025年則推出全新的「2025聖誕裝飾」，甚至加入冰凍皮克敏，讓冬季限定收藏更加豐富。
至於2026年12月可能有哪些飾品回歸？從過去活動紀錄來看，「連指手套」已連續於2023年至2025年登場；「裝飾球」2024年首度推出、2025年就回歸；2021年推出的「冬季貼紙」曾於2023、2024年復刻，但去年缺席，今年蠻有機會復刻，至於2025年新增的聖誕裝飾，目前僅推出過1次，是否會在今年開放復刻，仍有待官方公布。