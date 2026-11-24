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細數蔣萬安4年政績 許宇甄：別低估台北市民智慧

台北市長蔣萬安收到民眾黨創黨主席柯文哲贈送的《金剛經》及親筆信，昨深夜透過直播與支持者分享，引發綠營質疑，蔣柯近期互動頻繁，試圖透過藍白合作爭取支持，難道認為台北市民只看政黨顏色、不看政策？對此，國民黨立法院黨團書記長許宇甄今（24）日回應，民進黨不要太低估台北市民的智慧，哪一位市長做得好，市民就投給誰，「民進黨實在不必這麼緊張」。針對蔣萬安、柯文哲近期互動密切遭綠營質疑，許宇甄表示，台北市民絕對是看政策，過去4年，蔣萬安不論是大巨蛋、生生喝鮮奶、輝達進駐北士科，還是各項交通建設、育兒政策及育兒津貼，相信台北市民都非常有感，選民絕對不是只看政黨顏色。許宇甄也感謝柯文哲贈送《金剛經》給蔣萬安，並強調，昨晚的直播純粹是蔣萬安與大家分享收到這份禮物的感受，民進黨實在不必這麼緊張。她更直言，「雖然民進黨的選情不好，但也不需要因此過度緊張」，選戰最後4天，國民黨仍會以具體政策及實際政績，爭取台北市民的認同與支持。