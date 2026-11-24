台北民生社區飄香40年的知名「蕭家牛雜湯」，驚傳創辦人蕭庚德逝世消息瞞了一整年！老闆兒子親自在臉書粉專發文證實：「高齡84歲的父親已於2025年6月21日仙逝」，透露父親臨終下達「封口令」要求後事不通知親屬、不發訃聞、不用辦喪禮，低調回美濃家祖祠安放。他為此背負不孝罵名仍照辦，感性表示「謝謝您對我的教育訓練，到死還在幫我想後路」；粉絲感動紛紛留言力挺「尊重遺願才正確」。
蕭家牛雜湯創辦人逝世瞞一年！臨終封口令：不發訃聞、不辦喪禮
台北民生社區知名「蕭家牛雜湯」，1985年從巷弄路邊攤起家至今飄香40年，圈粉影帝阮經天、韓國大廚白種元等人。驚傳創辦人早就逝世，而且消息瞞了一整年。
老闆兒子親自在臉書粉專發文表示「這件事在我心裡憋了很久」，證實創辦人蕭庚德於114年6月21日仙逝，享年84歲。並透露父親臨終下達了封口令：「要好好經營他的志業，要好好照顧他的老婆（我母親）。等他斷氣後，不通知親屬、不發訃聞、不用辦喪禮～7天後 送他回美濃家祖祠安放（讓他跟他大哥、媽媽團聚）」。
兒背負不孝罵名！「謝謝您到死還在幫我想後路」惹眾淚
「蕭家牛雜湯」第二代接班人坦言「我被族內長上質疑不孝！但還是力排眾議，一切遵照他的指示照辦！」並感性表示「謝謝您對我的教育訓練，到死還在幫我想後路」。
更透露「該做、該處理的，人、事、物、時機對了！我一定會處理好」。
饕客力挺！尊重遺願才是真孝順 湧入留言打氣
饕客聞訊，現身留言區力挺安慰「辦不辦喪禮是做給別人看的，尊重創辦人的遺願才是最正確的」、「你做得很好，照父親交代去辦就是孝順」、「無愧於心就好，其他別人的眼光與質疑，聽聽就好」。
更感動表示「蕭家牛雜湯是我人生重要的回憶之一，接下來就拜託您了！」「老闆好棒，我再來去多喝幾碗牛雜湯」、「謝謝您父親，也謝謝您，守護著好味道」。
不少網友痛批傳統繁文縟節，體會二代老闆頂住家族壓力的為難，直呼「這很不容易」、「請好好照顧自己與媽媽，加油！」
蕭家牛雜湯清燉牛雜湯！大火快炒主食最推薦
位於新東街巷內的「蕭家牛雜湯」，以清燉的「牛雜湯」最受饕客推崇，湯頭清爽不油膩，吃得到牛肚、牛筋、牛腱等部位，喝起來還帶有淡淡中藥味並散發薑絲香氣，而且內用還能免費加湯。
通常內行人會來上一組「牛雜湯＋牛肉炒麵」，而沙茶口味的「炒牛肉」、和「大腸麵線」等菜單也有不少人喜歡。
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台北民生社區知名「蕭家牛雜湯」，1985年從巷弄路邊攤起家至今飄香40年，圈粉影帝阮經天、韓國大廚白種元等人。驚傳創辦人早就逝世，而且消息瞞了一整年。
老闆兒子親自在臉書粉專發文表示「這件事在我心裡憋了很久」，證實創辦人蕭庚德於114年6月21日仙逝，享年84歲。並透露父親臨終下達了封口令：「要好好經營他的志業，要好好照顧他的老婆（我母親）。等他斷氣後，不通知親屬、不發訃聞、不用辦喪禮～7天後 送他回美濃家祖祠安放（讓他跟他大哥、媽媽團聚）」。
「蕭家牛雜湯」第二代接班人坦言「我被族內長上質疑不孝！但還是力排眾議，一切遵照他的指示照辦！」並感性表示「謝謝您對我的教育訓練，到死還在幫我想後路」。
更透露「該做、該處理的，人、事、物、時機對了！我一定會處理好」。
饕客聞訊，現身留言區力挺安慰「辦不辦喪禮是做給別人看的，尊重創辦人的遺願才是最正確的」、「你做得很好，照父親交代去辦就是孝順」、「無愧於心就好，其他別人的眼光與質疑，聽聽就好」。
更感動表示「蕭家牛雜湯是我人生重要的回憶之一，接下來就拜託您了！」「老闆好棒，我再來去多喝幾碗牛雜湯」、「謝謝您父親，也謝謝您，守護著好味道」。
不少網友痛批傳統繁文縟節，體會二代老闆頂住家族壓力的為難，直呼「這很不容易」、「請好好照顧自己與媽媽，加油！」
位於新東街巷內的「蕭家牛雜湯」，以清燉的「牛雜湯」最受饕客推崇，湯頭清爽不油膩，吃得到牛肚、牛筋、牛腱等部位，喝起來還帶有淡淡中藥味並散發薑絲香氣，而且內用還能免費加湯。
通常內行人會來上一組「牛雜湯＋牛肉炒麵」，而沙茶口味的「炒牛肉」、和「大腸麵線」等菜單也有不少人喜歡。