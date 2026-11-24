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蕭家牛雜湯創辦人逝世瞞一年！臨終封口令：不發訃聞、不辦喪禮

創辦人蕭庚德於114年6月21日仙逝，享年84歲。

▲走過40年頭，蕭家牛雜湯招牌由黃褪色變白，記憶中的好味道仍在飄香。（圖／翻攝自蕭家牛雜湯FB）

兒背負不孝罵名！「謝謝您到死還在幫我想後路」惹眾淚

▲蕭家牛雜湯創辦人蕭庚德84歲仙逝，逝世消息一年後曝光。（圖／翻攝自蕭家牛雜湯FB）

饕客力挺！尊重遺願才是真孝順 湧入留言打氣

▲蕭家牛雜湯最受歡迎菜單。（圖／翻攝自蕭家牛雜湯FB）

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台北民生社區飄香40年的知名「蕭家牛雜湯」，驚傳創辦人蕭庚德逝世消息瞞了一整年！老闆兒子親自在臉書粉專發文證實：「高齡84歲的父親已於2025年6月21日仙逝」，透露父親臨終下達「封口令」要求後事不通知親屬、不發訃聞、不用辦喪禮，低調回美濃家祖祠安放。他為此背負不孝罵名仍照辦，感性表示「謝謝您對我的教育訓練，到死還在幫我想後路」；粉絲感動紛紛留言力挺「尊重遺願才正確」。台北民生社區知名「蕭家牛雜湯」，1985年從巷弄路邊攤起家至今飄香40年，圈粉影帝阮經天、韓國大廚白種元等人。驚傳創辦人早就逝世，而且消息瞞了一整年。老闆兒子親自在臉書粉專發文表示「這件事在我心裡憋了很久」，證實並透露父親臨終下達了封口令：（讓他跟他大哥、媽媽團聚）」。「蕭家牛雜湯」第二代接班人坦言「我被族內長上質疑不孝！但還是力排眾議，一切遵照他的指示照辦！」並更透露「該做、該處理的，人、事、物、時機對了！我一定會處理好」。饕客聞訊，現身留言區力挺、「你做得很好，照父親交代去辦就是孝順」、「就好，其他別人的眼光與質疑，聽聽就好」。不少網友痛批傳統繁文縟節，體會二代老闆頂住家族壓力的為難，直呼「這很不容易」、「請好好照顧自己與媽媽，加油！」位於新東街巷內的「蕭家牛雜湯」，以清燉的「牛雜湯」最受饕客推崇，湯頭清爽不油膩，吃得到牛肚、牛筋、牛腱等部位，喝起來還帶有淡淡中藥味並散發薑絲香氣，而且內用還能免費加湯。通常內行人會來上一組「牛雜湯＋牛肉炒麵」，而沙茶口味的「炒牛肉」、和「大腸麵線」等菜單也有不少人喜歡。