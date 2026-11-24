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台灣男星林柏宏首度進軍南韓影壇，加盟演出由《闇黑新世界》、《魔女》系列導演朴勳正執導的新片《悲傷熱帶》，他在片中飾演殺手組織的二哥「雨」，工作時冷酷狠戾，面對由朴海秀飾演的大哥「張」戒慎恐懼，卻對由李新英飾演的老么「淚」展現溫暖疼愛的一面，反差十足。林柏宏坦言，確定演出後既興奮又緊張，拍攝期間不僅得克服韓文聽力與手語溝通的挑戰，更靠著台灣鳳梨酥、牛軋糖與韓國演員金明民、李新英、朴宥琳、朴海秀等人培養感情，笑稱這場跨國合作最好的共同語言就是「零食外交」。林柏宏首度進軍南韓影壇，參演朴勳正執導新片《悲傷熱帶》，他坦言當初看到導演名字與故事大綱之後，就深深被這個製作所吸引，因為一直非常欣賞導演獨特的電影美學，等確定演出後既興奮又緊張，直呼自己戰戰兢兢：「從來沒想過自己可以出現在一部韓國電影裡面！」他在片中飾演殺手組織的二哥「雨」，面對工作時冷酷狠戾，面對兄弟卻展現溫暖感性的一面，角色反差十足。林柏宏透露導演希望他能呈現角色在工作與兄弟情誼之間的不同面貌，也讓觀眾看見這群殺手看似冷酷，其實都有柔軟的一面：「他們的成長都有各自的無奈，然後被迫成為大眾眼中的恐怖殺手，但他們也有溫暖的內心。」這樣的角色設定讓他覺得相當有趣，也是一次全新的表演挑戰。對於首度跟南韓劇組合作，語言隔閡也成為拍攝時的一大挑戰。尤其片中飾演他大哥的朴海秀說韓語，飾演老么的李新英比手語，讓他在劇組當中主要以英文溝通，卻還得要努力練習韓文聽力，並學習如何閱讀手語，讓他一度相當吃力。不過，令他印象最深刻的不是語言，反而是兩位演員極具感染力的眼神：「每次看他們的眼睛，就可以清楚知道他們的台詞講到哪裡，或是手語比到哪裡。他們的眼神隨時都帶著角色狀態，讓我很容易入戲。」至於如何快速融入韓國劇組，林柏宏笑稱自己竟然是靠「零食外交」！由於拍攝期間天氣相當寒冷，大家經常透過分享食物來培養感情，他帶著台灣鳳梨酥、牛軋糖與韓國演員分享，對方則回贈韓國餅乾、巧克力，還會請他喝咖啡，笑稱：「這就是殺手兄弟團培養感情的方式」，讓片場多了不少溫馨又有趣的時刻。《悲傷熱帶》導演朴勳正對畫面的講究，也讓林柏宏留下深刻印象。他觀察導演拍對話場面時，會為每個角色安排非常細緻、多角度的鏡頭，仔細捕捉演員最自然、又最符合台詞情緒的表情與角度，讓他相當佩服導演對演員的觀察力。談到這次拍攝經歷，他更以「奇幻、豐富、血肉模糊」三個形容詞總結，除了讚嘆導演打造出充滿美感、情感與冒險的奇幻世界觀，也坦言這是自己拍過最多血腥場面的作品：「天氣愈來愈冷，可是我們身上的血卻愈來愈多，每天幾乎都泡在血裡面！」甚至自曝經常前一刻還穿著乾淨衣服，但到了拍攝現場就全身沾滿血漿，再望著身邊屍橫遍野的場景，不禁忍不住懷疑人生：「我是誰？我在哪裡？我在幹嘛？」《悲傷熱帶》劇情描述一群遭受遺棄的孩子，被培養成冷酷無情的殺手，組成名為「悲傷熱帶」的殺手組織。成員們自幼接受殘酷訓練，而將他們一手養大、掌控整個組織的領袖「師父」（金明民 飾），更是所有人敬畏的存在。然而，師父竟在某天遭人殺害，徹底打破組織長年以來維持的秩序。失去了唯一的掌權者，原本情同手足的成員，也瞬間陷入猜忌與對立。另一方面，覬覦師父地位已久的合作勢力也開始蠢蠢欲動，所有人都想趁組織群龍無首之際，搶下至高無上的權力。究竟誰才能成為下一位掌權者？誰又能在這場沒有退路的生存之戰中全身而退？一場血染「悲傷熱帶」的殺戮風暴，正準備揭開序幕！電影將在12月4日於全台上映。