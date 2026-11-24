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股市投資失利讓人心急如焚，詐騙集團竟還趁火打劫！臺中市政府警察局第二分局立人派出所17日成功攔阻一起假借「代墊股票交割款」名義的詐騙案件。永豐銀行北台中分行王姓行員受理一名王姓女子辦理約定帳戶設定時，察覺其資金用途及交易情形有異，立即啟用臺中市政府警察局「阻詐零時差QR CODE」通報系統，員警獲報後迅速到場，成功攔阻詐騙，避免民眾再遭財產損失。據了解，王女日前因股票交易操作失誤，購買股票時誤設交易數量，導致面臨新臺幣400多萬元的違約交割危機。面對龐大的資金缺口，王女擔心衍生法律責任及信用問題，情急之下透過網路搜尋解決管道，竟找到一家不明公司聲稱可提供「代墊股票交割款」服務，僅需支付利息，並約定隔日返還款項，甚至要求王女先至銀行設定約定帳戶，以利後續資金往來。員警到場後，耐心了解王女遭遇，並針對對方提供的文件及交易流程逐一檢視，發現相關文件格式粗糙、契約條文內容不合理，且整體資金操作模式疑點重重。員警進一步說明詐騙集團常見的「假代墊、真詐財」手法，提醒民眾切勿因急於填補資金缺口，就輕信網路上來路不明的借款或代墊服務。經員警耐心勸說，王女終於恍然大悟，立即停止後續交易，並由銀行行員協助解除約定帳戶設定，成功守住財產。第二分局呼籲，詐騙集團經常利用民眾投資失利、急於回本或面臨股票違約交割的焦慮心理，假借代墊款、短期借貸或投資周轉等名義誘騙民眾，甚至要求設定約定帳戶、提供金融資料或配合資金轉帳，民眾務必提高警覺。警方將持續推動警銀合作機制，透過「阻詐零時差QR CODE」讓金融機構於發現可疑交易時，即時通報警方到場協助，爭取黃金阻詐時間。