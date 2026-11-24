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川普力挺黃仁勳回鍋！輝達股價飆逾30% 帳面最多賺4.95億

川普實際賺多少仍是未知數 財務申報未涵蓋10、11月交易

川普自曝親自說服董事會 輝達：美政府高層提供國安保證

黃仁勳醜聞曾重創股價 川普持股一度可能蒸發逾13億

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳重返執行長職務，不僅帶動公司股價暴漲，也讓積極促成他回任的美國總統川普成為潛在受益者。《金融時報》（Financial Times）根據川普的財務申報資料估算，川普可能持有多達37萬股輝達股票，隨著輝達週一（23日）股價飆漲逾30%，其持股單日帳面獲利最高可能達1500萬美元（約新台幣4.95億元）。不過，由於最新公開資料僅涵蓋至9月底，川普目前的實際持股數量及獲利仍無法確認。綜合《金融時報》等媒體報導，輝達23日宣布恢復黃仁勳的執行長職務，消息一出立即激勵市場信心，帶動輝達股價單日大漲逾30%，盤中漲幅一度達31.48%。值得注意的是，川普本人也是輝達的股票投資人，因此這波股價反彈，也可能讓他獲得可觀的帳面收益。根據川普11月5日向美國政府倫理辦公室（Office of Government Ethics）提交的最新財務揭露文件，《金融時報》推算，截至9月30日，川普可能持有約3萬2000股至37萬股輝達股票。若以最高持股數37萬股計算，川普在23日的股價反彈中，單日帳面獲利最高可能達1500萬美元，約新台幣4.95億元。但若以最低持股數3萬2000股估算，當時持股價值約530萬美元，這波反彈帶來的帳面收益則約130萬美元（約新台幣4290萬元）。《金融時報》強調，上述數字只是依據財務申報資料推算，並非川普已經實現的投資獲利。原因在於，川普的最新申報文件雖然於11月5日提交，但股票交易資料只涵蓋至9月30日，並未納入10月及11月的買賣紀錄。此外，申報文件僅揭露股票買賣的大致金額區間，並未提供精確交易數量。因此，《金融時報》分別假設川普在各區間內以最高數量買進、最低數量賣出，以及最低數量買進、最高數量賣出，估算出可能的持股上下限。換言之，川普是否仍持有這些輝達股票，以及實際因股價上漲受益多少，目前都無法確定。這次股價反彈格外受到關注，原因是川普本人曾積極介入黃仁勳的復職過程。川普23日接受《CNBC》訪問時坦言，自己曾直接或間接與輝達董事會溝通，並表示：「我說服了他們，是我促成這筆交易。」另據《華盛頓郵報》報導，川普週末甚至透過電話參與董事會會議，協助促成黃仁勳回任。輝達董事會則在聲明中表示，已收到美國政府高層提供的意見，並據此認定黃仁勳重返執行長職務不會構成國家安全風險。川普隨後也在社群平台發文強調，美國需要黃仁勳繼續領導輝達，才能確保公司及美國經濟的成功與繁榮。黃仁勳先前因婚外情爭議，以及與一名涉嫌涉及中國情報活動的女子往來而辭職，導致輝達股價承受沉重賣壓。加上市場對AI產業成長能否持續的疑慮升溫，輝達近幾週股價明顯下跌。《金融時報》估算，如果川普當時持有最高推估數量的37萬股輝達股票，在23日反彈之前，相較於先前股價高點，其持股價值可能已縮水約4200萬美元（約新台幣13.87億元）。