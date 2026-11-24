出國旅遊習慣購買eSIM上網，不少旅客為了避免網路流量不足，往往會選擇大流量或吃到飽方案，但旅程結束後，沒用完的流量也跟著歸零。根據旅遊平台Klook推估，台灣旅客2025年共浪費高達5120萬GB的eSIM流量。對此，Klook推出「eSIM錢包」新功能，讓剩餘流量可以留到下次出國使用，即使前往不同國家也適用，流量還能轉送親友。迎接年末旅遊旺季，即日起更推出最高50GB免費流量限時好康。
台灣旅客一年浪費5120萬GB！相當於20座台北101
過去旅遊上網方案大多設有使用期限，不論剩下多少流量，只要方案到期就會失效，下次出國仍得重新購買。根據Klook eSIM使用者數據，以2025年台灣旅客1890萬趟出境旅次推估，全年浪費的已購買eSIM流量高達5120萬GB，若將每1GB換算成一張登機證堆疊起來，高度相當於20座台北101。
Klook旅遊服務副總裁孫傳勝表示，旅客花錢購買的每一GB流量，不應該因為旅程結束就跟著失效。透過eSIM錢包功能，讓旅客可以將付費購買的剩餘流量保留下來。該功能自今年9月上線以來，台灣旅客已累積保存179萬GB流量。
日本沒用完的流量韓國繼續用！3種方案都適用
Klook推出的「eSIM錢包」功能，當旅客購買的eSIM方案到期後，符合條件的流量將自動存入Klook App內的eSIM錢包，下次購買Klook eSIM時即可免費使用。最大亮點是不受前後兩趟旅遊目的地限制，例如這次去日本沒用完的流量，下次到韓國、泰國旅遊都能繼續使用。
目前Klook旗下3種eSIM方案皆適用，流量保存方式如下：
1.總量型方案：方案結束後，所有未使用的流量均可存入錢包。
2.每日流量方案：每日1GB方案，每天可存入0.1GB；每日3GB方案，每天可存入0.5GB。
3.吃到飽方案：每使用一天的方案，即可存入1GB流量。
流量效期180天！還能免費轉送親友
除了自己使用，eSIM錢包內的流量也能分享給親友，讓對方下次購買Klook eSIM時使用。值得注意的是，錢包內的流量使用效期為180天，但每次有新流量存入時，所有流量的效期都會重新計算180天，對於經常出國旅遊的民眾來說，可降低流量到期浪費的情況。
此外，迎接聖誕節、跨年等年末出國旅遊旺季，Klook即日起推出免費領取eSIM流量活動，民眾只要進入指定活動網站，隨機選擇一個禮物盒，就有機會免費獲得0.5GB至50GB不等的eSIM錢包流量，還能額外獲得相同額度的流量分享給親友。不過，領取的流量仍須搭配後續購買Klook eSIM方案使用。
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過去旅遊上網方案大多設有使用期限，不論剩下多少流量，只要方案到期就會失效，下次出國仍得重新購買。根據Klook eSIM使用者數據，以2025年台灣旅客1890萬趟出境旅次推估，全年浪費的已購買eSIM流量高達5120萬GB，若將每1GB換算成一張登機證堆疊起來，高度相當於20座台北101。
Klook旅遊服務副總裁孫傳勝表示，旅客花錢購買的每一GB流量，不應該因為旅程結束就跟著失效。透過eSIM錢包功能，讓旅客可以將付費購買的剩餘流量保留下來。該功能自今年9月上線以來，台灣旅客已累積保存179萬GB流量。
Klook推出的「eSIM錢包」功能，當旅客購買的eSIM方案到期後，符合條件的流量將自動存入Klook App內的eSIM錢包，下次購買Klook eSIM時即可免費使用。最大亮點是不受前後兩趟旅遊目的地限制，例如這次去日本沒用完的流量，下次到韓國、泰國旅遊都能繼續使用。
目前Klook旗下3種eSIM方案皆適用，流量保存方式如下：
1.總量型方案：方案結束後，所有未使用的流量均可存入錢包。
2.每日流量方案：每日1GB方案，每天可存入0.1GB；每日3GB方案，每天可存入0.5GB。
3.吃到飽方案：每使用一天的方案，即可存入1GB流量。
流量效期180天！還能免費轉送親友
除了自己使用，eSIM錢包內的流量也能分享給親友，讓對方下次購買Klook eSIM時使用。值得注意的是，錢包內的流量使用效期為180天，但每次有新流量存入時，所有流量的效期都會重新計算180天，對於經常出國旅遊的民眾來說，可降低流量到期浪費的情況。
此外，迎接聖誕節、跨年等年末出國旅遊旺季，Klook即日起推出免費領取eSIM流量活動，民眾只要進入指定活動網站，隨機選擇一個禮物盒，就有機會免費獲得0.5GB至50GB不等的eSIM錢包流量，還能額外獲得相同額度的流量分享給親友。不過，領取的流量仍須搭配後續購買Klook eSIM方案使用。