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桃園觀光大使葉舒華這次化身「舒舒旅行團」導遊，帶粉絲走進桃園舊城區，第一站來到有近300年歷史的景福宮。聽說這裡的月老除了求姻緣，也有人來祈求演唱會搶票順利，舒華驚訝直呼：「這麼靈的嗎？」她帶著拉拉山水蜜桃餅乾、花生糖和豬肉乾參拜，替粉絲許願：「希望每個人都可以搶到自己喜歡的idol的演唱會門票！」景福宮又稱「桃園大廟」，主祀開漳聖王，是桃園舊城的重要信仰中心，也是市定古蹟。舒華在影片中除了準備在地零食當供品，也示範取紅線、繞香爐三圈，還敲響祈福鐘。走進廟裡，看到清代匾額、石獅和八角形石柱等建築細節，她忍不住驚嘆：「要三百歲了，天啊！超多細節而且好漂亮喔！」拜完月老，舒華沿著景福宮周邊街道散步，看到老街屋的磚牆，特地伸手摸一摸，笑說要感受百年建築的能量：「OK，我應該也可以成為百年美女了！」桃園市府近年推動舊城再生，拆除遮住街屋的老舊招牌、整理管線，並以「修舊如舊」的方式修復外觀，讓原本被擋住的紅磚牆和立面細節重新露出來。景福宮周邊保留不同年代的街屋與老建築，部分建築歷史可追溯至1895年至1945年甚至更早期，緊鄰景福宮的街屋則多興建於1950年代以後。市府近年推動舊城再生，完成景福宮兩側店家立面整修，透過拆除老舊招牌、整理管線及修復建築外觀，讓原本被遮蔽的紅磚牆面與建築細節重新呈現。修復後的街屋保留原有建築特色，也讓民眾能沿著景福宮周邊街道散步、拍照，重新發現桃園舊城的歷史風貌。