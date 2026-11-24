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九合一大選進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋開直播與網友互動，線上觀看人數一度衝破9萬人，沒想到直播人氣飆升之際，卻突然出現觀看數據異常跳動、訊號不穩，甚至一度中斷的狀況，大批網友隨即自發狂刷「8964」、「習維尼」等中國敏感字眼，展開另類線上反制；值得注意的是，隨著網友接連洗版，直播訊號也逐漸恢復正常，戲劇性過程迅速在網路上引發熱議。沈伯洋23日晚間透過YouTube開啟直播，除了即時回覆網友提問，還化身數學老師，分享解題技巧，希望打破外界對數學的刻板印象。隨著直播內容引發關注，線上觀看人數從3萬人一路攀升，最高突破9萬人，不過，部分觀眾也發現觀看人數出現不尋常的跳動，直播訊號更是頻頻不穩，甚至一度發生斷訊，讓聊天室瞬間議論紛紛。對於直播異常，沈伯洋當下也坦言，自己有注意到觀看人數「跳得很奇怪」，他進一步指出，網路上有一些常見的干擾手法，例如反覆按讚、取消按讚，可能影響YouTube平台演算法，讓系統誤判影片狀態，甚至影響後續推播，因此直言「我覺得這個都是攻擊的手法」，也讓外界更加關注直播是否受到外部干擾。眼見直播出現異常，大批支持者隨即在聊天室展開另類守護行動，，聊天室瞬間被相關留言洗版。令人意外的是，這波洗版過後，直播訊號也逐漸恢復順暢，讓不少網友驚呼連連，甚至留言表示「原來這招這麼有效」。面對直播過程中的突發狀況，沈伯洋並未花太多時間糾結訊號問題，反而淡定安撫線上觀眾，表示「如果有人要來灌，沒有關係，我們就做好我們自己」。他強調，與其將心力放在外部干擾，不如專注傳達理念，並將直播內容完整留下，讓外界檢視；隨後也將話題重新拉回網友提問與互動，最終完成整場直播。