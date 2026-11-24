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▲三麗鷗白金版玩偶吊飾：門市購買20元（含）以上指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯，任2件加99元即可隨機換購。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲絨毛套水晶球：購買端架指定商品或指定巧克力、糖果、零食餅乾，任2件加299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲11月25日起推出Let’s Café、Let’s Tea大杯聯名杯身，Fami!ce霜淇淋聯名紙杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲粉雪聖誕收納盒，售價299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲聖誕小樹包，售價199元，不含內部玩偶。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11絨毛造型聖誕樹，每個售價399元；玩偶吊飾一個69元。（圖／記者鍾怡婷攝）

全家11月25日至明年1月5日「璀璨聖誕季」登場，今年邀請三麗鷗美樂蒂、帕洽狗、花小兔與漢頓齊聚，一同換上獨家限定白金聖誕造型，從咖啡、茶飲杯身到霜淇淋紙杯接力變裝，且只要購買20元指定飲品任2件加99元白金版玩偶吊飾、指定現調商品任2件贈聖誕保冷提袋。全家今年邀請三麗鷗美樂蒂、帕洽狗、花小兔與漢頓齊聚，一同換上獨家限定白金聖誕造型，從咖啡、茶飲杯身到霜淇淋紙杯接力變裝，且只要搭配加價購、滿額／滿件等方式就可取得限定商品。◾三麗鷗白金版玩偶吊飾：門市購買20元（含）以上指定飲料、冰品、沖調飲品或杯湯，任2件加99元即可隨機換購，共4款；「全家行動購」購買指定商品滿99元，即可加99元換購一個。◾玩具總動員系列冰壩杯：門市單筆購買指定冰品滿199元，加168元即可換購「玩具總動員系列冰壩杯」一個，共2款，三眼怪與巴斯光年的雪人造型。◾絨毛套水晶球：購買端架指定商品或指定巧克力、糖果、零食餅乾，任2件加299元，則可換購「絨毛套水晶球」一個，三眼怪、帕洽狗2款可選。◾三麗鷗聖誕保冷提袋：購買指定現調商品（Let’s Café／Let’s Tea）任2件，即贈一個，共2款此外，全家門市開賣「粉雪聖誕收納盒」，延續聖誕樹收納盒設計，今年以夢幻粉色搭配珠飾與星星，兼具節慶擺飾及小物收納功能，為桌面布置增添柔和聖誕氣氛，售價299元「聖誕樹小包」售價199元，聖誕樹造型娃包，可以裝小玩偶或美妝用品，可以掛包包也可以放包包裡做收納使用。7-11已連續多年推出「聖誕主題專案架」，今年在11月25日至12月29日登場，年年搶到缺貨的「絨毛造型聖誕樹」也沒有缺席，除了按壓星星頂部，即可發光，帽簷可打開內裏收納小物，每件只要399元。且今年同樣有小吊飾可自己加購裝飾，「三麗鷗聖誕小吊飾」每款69元，共有4款；「史努比家族聖誕小吊飾」，共有6款，售價也是69元。