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爭鮮：貓貓蟲咖波、罐頭豬LuLu聯名未開賣即爆紅！粉絲好嗨

爭鮮聯名「免費送貼紙」！絨毛吊飾、購物袋搶先開箱 周邊商品一覽

▲6款「絨毛吊飾盲盒」，可愛表情都不一樣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲兩款IP造型購物袋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽司造型咖波與LuLu豬零錢包好療癒。（圖／記者蕭涵云攝）

▲紓壓捏捏樂一次擁有兩種角色。（圖／記者蕭涵云攝）

▲天氣變冷，好多人想要可愛毛毯。（圖／記者蕭涵云攝）

只送不賣！會員滿額贈「聯名限定貼紙、壓縮毛巾」

▲會員滿額贈「聯名限定貼紙、壓縮毛巾」，只送不賣。（圖／記者蕭涵云攝）

爭鮮「和牛富翁」冬季菜單登場！點指定壽司送插卡、再吃烙印銅鑼燒

▲爭鮮和牛新菜送聯名插卡。（圖／記者蕭涵云攝）

▲新款麵食是松露和牛風味。（圖／記者蕭涵云攝）

記者推薦必吃熱食！

▲冬天來上一碗「現沖和牛牛骨湯」暖胃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲甜鹹口味炙烤蒜韻骰子牛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「日出林檎銅鑼燒」有可愛烙印驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）

全台7家主題店！貓貓蟲咖波、罐頭豬LuLu現身爭鮮

▲爭鮮主題店換新裝，貓貓蟲咖波、罐頭豬LuLu都來泡溫泉。（圖／爭鮮sushiexpress.com.tw)

粉絲暴動！爭鮮迴轉壽司一次聯名「貓貓蟲咖波」、「罐頭豬LuLu」，設計絨毛吊飾盲盒、零錢包、購物袋、捏捏樂、毛毯等周邊商品，還免費送貼紙；並嚴選澳洲M8級和牛，開吃新品松露和牛拌麵、現沖牛肉湯，《NOWNEWS今日新聞》搶先開箱實拍質感很療癒，菜單價格、搶購攻略一次整理。冬天好消息！爭鮮邀請療癒系IP「罐頭豬 LuLu」與百萬知名IP「貓貓蟲 咖波」一起開趴。消息才從官方Facebook曝光，立刻在社群與論壇掀起熱烈討論，讓大批粉絲直呼「看來又是錢包扁了 肚子飽了」、「為了咖波和LuLu豬必須天天吃爭鮮」。《NOWNEWS今日新聞》記者今搶先開箱爭鮮最新聯名周邊商品，發現LuLu與咖波合體其實有夠搭，軟萌療癒力爆棚，而且實拍好看、拿在手上質感也不錯，推薦粉絲可以直接衝了。本次爭鮮聯名周邊主打軟萌與兼具實用，活動期間只要加入爭鮮APP會員，並於全台爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS，，依此類推（數量有限，售完為止）。5款周邊將分波段接力開賣：◾️以軟萌的3款咖波與3款LuLu豬造型，搭配獨家小吊飾，開賣首日即成為社群討論度最高的必搶目標。◾️推出「LuLu豬款」與「咖波款」共2款，最大亮點是可折疊收納成圓形小掛包，方便隨身攜帶，百元有找的高CP值讓網友大讚必收。◾️分別是咖波壽司卷與LuLu豬豆皮壽司，日常通勤收納小物超療癒。◾️軟乎乎的觸感，正好迎接12月降溫適用，是居家追劇與辦公室午休的保暖神物。◾️圓潤可愛的外型，讓上班族隨時隨地都能捏一下解壓。這次會員還可享限定滿額贈活動，11月27日起單筆消費滿1000元，即贈「聯名貼紙」；12月24日起消費滿1000元，則可獲得「聯名壓縮毛巾」，兩波好禮數量有限，送完為止。除了銅板與百元價就能入手的加購周邊，爭鮮也針對會員規劃了兩波「只送不賣」的滿額好禮。凡爭鮮會員（滿2,000元贈2份，依此類推，送完為止）：◾️：免費贈送「聯名限定貼紙」1張（共2款隨機贈送）。◾️：免費贈送「聯名壓縮毛巾」1份。配合這波聯名，爭鮮同步推出冬季「和牛熱食派對」，嚴選澳洲M8級和牛打造多款暖心現作料理。凡點購以下（共3款，數量有限贈完為止）：：和牛搭配比目魚並刷上蒜香醬料炙燒，海陸香氣十足。：以香甜玉米濃湯風味佐蒜香燒肉醬，口感滑順濃郁。：軟嫩和牛結合彈牙牛筋與清爽柚子蘿蔔，解膩又開胃。：松阪豬搭配義式番茄醬、奶油乳酪與羅勒蒜香，不吃牛的粉絲也能輕鬆收集插卡。：蒜香和牛、清爽生菜，搭配鮭魚卵啵啵啵，口感豐富。以牛骨湯為底現沖在和牛上，記者實際試喝，入口溫潤帶有淡淡孜然香氣，順口又溫暖。Q彈拉麵搭配和牛與松露乳酪白醬，屬於香氣十足的濃郁系麵食。爭鮮PLUS門市限定，吃起來甜鹹口感很討喜。餐後還有超萌包裝的甜點「日出林檎銅鑼燒」，綿密餅皮上還印有咖波與LuLu豬的雙角色可愛烙印，內餡包裹香甜蘋果丁與鮮奶油，預料會是打卡必拍；還有「啵啵漂浮汽水」，趕快報到。爭鮮PLUS - 善導寺店爭鮮迴轉壽司 - 北車K區店爭鮮迴轉壽司 - 中山南西店爭鮮迴轉壽司 - 公益店爭鮮PLUS - 國光大買家店爭鮮PLUS - 民雄店爭鮮迴轉壽司 - 巨蛋店