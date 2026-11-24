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全固態鋰陶瓷電池已在台灣量產 推進第四代電池規模化

台灣電池廠輝能（ProLogium Technology）首度參與由 NASA 馬歇爾太空飛行中心主辦的 2026 NASA 航太電池研討會，會中提出 Battery Pack 2.0 設計構想，說明「第四代超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」，藉此將以既有地面測試為基礎，推進特定太空任務的飛行驗證並逐步建立飛行履歷，為拓展航太電池市場奠定基礎。輝能以 Battery Pack 2.0 瞄準太空移動應用與月球工作基地基礎設施兩類市場。對衛星、太空船與探測車，高能量密度可在有限的重量與空間內配置更多電能，高功率運作時的低發熱則有助於減輕散熱負擔，為電池系統減重提供空間。對月球工作基地的基礎設施，電池的價值則在於長期可靠性與供電韌性，當局部設備故障，供電系統須能隔離故障、維持關鍵負載，並在條件允許時恢復運作。「當出現意外時，我們究竟能保住多少任務能力？」輝能創辦人、執行長兼技術長楊思枬（Vincent Yang）表示，Battery Pack 2.0 從電芯底層的容錯設計出發，讓電芯承擔部分防護功能。外部結構受損時，電芯自身的密封可提供一層防護。熱管理能力受限時，低發熱可減輕散熱負擔；若異常源於電芯內部，內建的主動安全機制可在熱連鎖反應擴大前介入。航太電池不僅需要高能量密度，更必須在極端環境、有限重量與嚴格安全條件下維持可靠運作。這些要求也反映了下一代高性能電池在 AI 資料中心、機器人及關鍵基礎設施等市場面臨的共同挑戰。輝能認為，航太級應用所要求的安全性、可靠性與系統韌性，可成為衡量次世代電池技術競爭力的重要指標。若第四代次世代電池能在相關任務條件下完成驗證，其技術成果將有機會超越單一航太市場，進一步支持多元產業的產品創新與商業化發展。輝能 GEN 3.5 全固態鋰陶瓷電池已在台灣 Giga Level 量產平台實現商業化出貨，歷代電芯累計出貨逾 240 萬顆。規模化生產須兼顧穩定的品質管理、良好的製造良率與成本可行性。第四代電芯的材料設計不依賴稀有元素，並透過精簡製程、縮小乾燥室所需面積，降低規模化生產所需的資本支出。在電池包層級，電芯在高功率運作下的低發熱特性，有助於簡化熱管理設計並縮減冷卻系統規模。電芯本身的雙重密封也可減少對額外氣密裝置的依賴，簡化電池包設計，為系統減重與降低整合成本提供空間。以既有 Giga Level 製造經驗與可擴充的電芯架構為基礎，輝能將持續推進第四代次世代電池的技術驗證、製程優化與全球規模化，並佈局航太、AI 資料中心、機器人及關鍵基礎設施等高價值應用市場，逐步將核心電池技術轉化為跨產業的商業化機會。