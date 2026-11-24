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民主黨明年將掌握參眾兩院 台灣連線成員因改選異動

2026年美國期中選舉近日落幕，民主黨重新取得聯邦參眾兩院多數席次，其中的友台黨團「國會台灣連線」成員也有所更迭。對此，外交部北美司副司長焦國祐今（24）日表示，參議院台灣連線因議員退休或落選，成員從38人減至26人；眾議院原有220名成員，也有63人因退休、落選等因素離開，兩院合計減少75人。外交部強調，台灣長期獲得美國國會堅定的跨黨派支持，未來仍將持續加強與新任議員及國會領袖的聯繫。焦國祐今在外交部例行記者會上指出，依外交部目前掌握的選舉結果，民主黨在聯邦參議院取得56席、共和黨44席；眾議院則仍有4席尚未確定，目前民主黨258席、共和黨173席。此外，全美50州中，民主黨取得30州州長職位，共和黨則為20州。至於國會台灣連線，焦國祐說明，參議院原有38名成員，其中12人因退休或連任失利離開，剩下26人；眾議院原有220名成員，則有63人因退休、落選等原因不再留任。焦國祐表示，美國眾議院每2年改選一次，國會議員更迭是民主政治常態。台灣長期以來在美國國會享有堅定的跨黨派支持，相關國會工作也從未間斷。面對明年新一屆美國國會，外交部將持續透過各種方式加強聯繫，包括新科議員及新上任的國會領袖，增進美國國會對台灣的了解與支持。