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洛杉磯湖人本季開局勢如破竹，打出一波15勝3敗的聯盟最佳戰績。然而，風光背後仍藏有一大隱憂，禁區替補深度不足已成球隊衝擊總冠軍的最大弱點。隨著資深中鋒魯尼（Kevon Looney）逐漸跌出總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替陣容，美媒《ClutchPoints》撰文分析，點名奧蘭多魔術老牌中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）僅約新台幣1.27億元的親民合約，正是湖人補強禁區火力的最佳低成本拼圖。湖人主戰中鋒凱斯勒（Walker Kessler）本季表現相當穩健，場均繳出14.3分與10.7籃板的雙十成績單，但只要他下場休息，球隊禁區戰力便出現明顯斷層。資深記者史坦（Marc Stein）日前披露，湖人管理層正積極在市場上尋找另一名替補中鋒，主因在於魯尼本季僅出賽7場、場均上陣7.3分鐘便徹底掉出輪替，瑞迪克近期多半只能仰賴27歲的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）頂替中鋒時間。儘管范德比爾特防守端表現稱職，本季出賽144分鐘期間助湖人寫下+3.7的淨效率值，但進攻手段匱乏始終是硬傷。湖人雖曾探詢交易魯尼、哈迪（Jaden Hardy）與范德比爾特的可能性，無奈范德比爾特在2027-28賽季仍握有1320萬美元（約新台幣4.29億元）合約，導致乏人問津，也讓低薪高CP值的補強成為洛城唯一解方。在薪資空間受限的情況下，今年7月僅與魔術簽下1年390萬美元（約新台幣1.27億元）合約的武切維奇，相較於里德（Naz Reid）或西姆斯（Jericho Sims）等目標顯得格外划算。雖然武切維奇本季在魔術機會有限，前14戰場均僅出賽3.2分鐘拿3.7分，但上季先後效力芝加哥公牛與波士頓塞爾提克仍能繳出穩定貢獻，2024-25賽季更曾有場均18.5分、10.1籃板與高達40.2%三分命中率的頂級身手。美媒指出，武切維奇具備扎實的低位單打、高位策應與外線拉開空間能力，不僅能與唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）組成極具威脅的擋拆搭檔，替第二陣容提供穩定火力輸出，更能與防守見長的范德比爾特形成互補，在凱斯勒下場休息時撐起湖人的禁區攻防體系。