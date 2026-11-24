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家長陳情態度惹議 沈伯洋緩頰

家長相繼表態投給沈伯洋 「不要一直說我們會投蔣萬安了」

台北夏莉絲幼兒園與托嬰中心發生虐待案件，受害兒童家長日前向台北市長蔣萬安下跪陳情，隔日則當面盼民進黨台北市長候選人沈伯洋簽署承諾書，卻遭網批評態度差。沈伯洋昨晚直播時緩頰家長真的很辛苦，「兒童需要被保護，句點」。有家長留言感謝，提及家長們都很煎熬，表態完全支持沈伯洋，「拜託大家不要一直說我們會投蔣萬安了」。沈伯洋昨日提及夏莉絲虐兒案，說到網路對家長的態度，緩頰稱可能是鏡頭的角度讓大家產生誤會，強調有小孩被虐待，就應該站出來，應該要想辦法處理，就這麼簡單。「兒童需要被保護，句點」。對此有家長留言感謝，表示家長們這幾天真的很煎熬，所有批評指教虛心接受並檢討，但請大家不要誤會家長們保護孩子的信念，「另外就是我們完全支持沈伯洋，拜託大家不要一直說我們會投蔣萬安了QQ」。另有家長表示，這輩子沒有投過票，也不會投給蔣萬安，「這次我們一家都會一起去投給我們想要的生活，3號沈伯洋」。