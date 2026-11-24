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◼︎宜蘭縣11月25日停水範圍

▲宜蘭縣11月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲宜蘭縣11月25日降壓範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣11月25日停水範圍

▲雲林縣11月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣11月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣11月25日停水範圍

▲屏東縣11月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣11月25日停水範圍

▲澎湖縣11月25日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，11月25日（週三）在總共4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、檢漏作業等，在澎湖還有長達8小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市11月25日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：11月25日0時至06時(共6小時)停水原因：小區斷水測試及檢漏作業。📍停水地區五結鄉：五福路、利成路一段、利澤西路、協進路、成福路、成興路、茄苳路、隆恩路。冬山鄉：三城路、三堵一路、三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、三奇路、三奉路、三正路、三福路、三興路、三英路、三順路、三香路、保安一路、保安二路、利澤西路、協松路、協進路、宜東路、富堵一路、富堵三路、富堵二路、富堵五路、富堵六路、寶福路、建進一路、建進三路、建進二路、慈愛路、成興路、茄苳路、補城路、進福路、香城路。蘇澳鎮：區界西路、成興路、隆恩路。🕦影響時間：11月25日0時至06時(共6小時)降壓原因：年度排水洗管作業。📍降壓地區五結鄉：下清路、下福東路、下福路、五濱路一段、五濱路二段、五福路、傳藝路一段、利寶路、利工一路一段、利工一路二段、利工三路、利工三路二段、利工二路、利成路一段、利成路二段、利澤南路、利澤東路、利澤西路、利澤路、利興一路、利興三路、利興二路、北部濱海公路、區界東路、區界西路、協進路、季水路、成功路、成福路、成興路、成鳳路、新店路、福德路、茄苳路、蘇濱路三段、親河路一段、隆恩路、頂清路。冬山鄉：三中路、三全路、三城路、三堵一路、三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、三奇東路、三奇路、三奉路、三德路、三正路、三福路、三興路、三英路、三順路、三香路、中興路、保安一路、保安二路、利澤西路、區界西路、協松路、協進路、大興路、宜東路、富堵一路、富堵三路、富堵二路、富堵五路、富堵六路、富農路一段、寶福路、建進一路、建進三路、建進二路、德興一路、德興三路、德興九路、德興五路、德興六路、德興十一路、德興十路、德興四路、慈愛路、成興一路、成興路、振安路、東城路、東福路、東興路、福興東路、福興西路、福興路、自強路、茄苳路、補城路、進福路、采舍路、隆恩路、香中路、香城路、龍祥七路、龍祥三路、龍祥九路、龍祥五路、龍祥八路、龍祥十路、龍祥四路。蘇澳鎮：下清路、五濱路一段、利工一路一段、利工一路二段、利工二路、區界東路、區界西路、建福路、德興一路、德興七路、德興三路、德興二路、德興五路、德興八路、德興六路、成功路、成興路、成鳳路、福德東路、福德路、育英路、自強路、萬福路、蘇濱路三段、隆恩路、頂安路、頂寮路、頂平路、頂強路、頂清路、頂興路、龍祥一路、龍祥三路、龍祥二路、龍祥八路。🕦影響時間：11月25日13時至15時(共2小時)停水原因：分區管網維護及漏水調查作業。📍停水地區二崙鄉：大同村、庄西村。崙背鄉：五魁村、枋南村、水尾村、舊庄村、草湖村、豐榮村。共8個村里。🕦影響時間：11月25日13時至15時(共2小時)停水原因：分區管網維護及漏水調查作業。📍停水地區二崙鄉：中央公路、大同路、大庄路、後壁路、文化路、新興路、洲子路、酒姑路。🕦影響時間：11月25日09時至16時(共7小時)停水原因：總水表安裝。📍停水地區里港鄉：鐵店村。🕦影響時間：11月24日22時至25日06時(共8小時)停水原因：分區計量管網漏水管段封閉測試作業。📍停水地區馬公市：新店路以南、文山路以西、新營路以東等範圍。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。