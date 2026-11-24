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TCFA早已協商完成 卡尼深圳表態盼儘速簽署

加拿大跨黨派議員團訪台 深化雙邊交流

台灣與加拿大2025年3月完成「台加貿易合作架構協議」（TCFA）協商，然而正式簽署卻遲未進行。加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日在中國深圳出席APEC期間表示，雙方協議已有良好進展，希望近期就能完成簽署，引發關注。對此，外交部北美司副司長焦國祐今（24）日表示，歡迎卡尼公開表達推動簽署的意願，強調台灣是加拿大推動經貿多元化的重要合作夥伴之一，雙方將持續密切協調，目標是儘速完成協議簽署，但未透露具體期程。加拿大總理卡尼18日在深圳舉行記者會時，被問及TCFA的進度，他當下表示相關合作已有良好進展，希望近期完成簽署。事實上，台加雙方2025年3月便已完成協商，加拿大政府同年5月也曾就協議內容徵詢各省政府意見，但正式簽署程序至今仍未完成。對此，焦國祐今在外交部例行記者會上指出，台灣與加拿大共享民主價值，加拿大政府近年持續推動經貿多元化，台灣正是重要合作夥伴之一。他強調，深化台加經貿合作符合雙方利益，也有助於強化供應鏈韌性及經濟安全。焦國祐表示，外交部非常歡迎卡尼公開表達推動協議簽署的意願，「我們會繼續跟加方密切協調」，目標當然是希望儘速完成TCFA簽署。不過，對於具體進度及預定簽署日期，他仍並未進一步說明。此外，焦國祐今也報告提到，加台國會議員友好協會會長、加拿大自由黨聯邦眾議員史葛洛（Judy Sgro），上週率領跨黨派眾議員團訪問台灣，持續深化雙邊交流。史葛洛表示，台加兩國是理念相近的夥伴，雙方經貿關係緊密。加方高度肯定台灣面對中國持續威脅與施壓，仍堅定維護民主制度並展現韌性，相關經驗允值借鏡。面對當前國際局勢動盪，民主夥伴間加強合作尤顯重要。期待進一步拓展雙邊經貿合作機會，持續深化台加友好關係。外交部則感謝加拿大國會長期對台灣的友好支持，期盼透過國會交流持續增進雙方互動，進一步深化台加在經貿、科技及經濟安全等領域的合作，共同打造更具韌性的民主夥伴關係。