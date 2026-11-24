南韓次世代男團NEXZ首次亞洲巡演《NEXZ 1ST ASIA TOUR〈SAUCIN’ THE WORLD〉》正式開跑，台北場將於2027年2月20日（六）晚間7點在Zepp New Taipei登場，票價分為2880元、3880元、4880元、5880元及6880元，並採取5階段販售，首波會員優先購票資格登記今（24）日已經開放，12月3日上午11點全面開賣。其中，6880元VIP套票除了享有彩排觀賞、歡送福利，還有400名幸運粉絲能與成員團體合照。本篇整理NEXZ台北演唱會售票時間、票價座位圖、VIP福利及各階段購票資格，想搶票的粉絲可得提前做好功課。
📌NEXZ台北演唱會資訊
演出時間：2027年2月20日（六）19:00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1樓VIP：6880元
1樓站區：4880元、3880元
2樓座區：4880元、5880元
2樓站區：2880元
VIP套票內容：
門票一張、優先入場、演前SOUNDCHECK、7:10 團體合照（VIP 隨機抽選 400位）、隨機成員簽名拍立得（VIP 隨機抽選，共70名）、隨機成員塗鴉簽名小卡（VIP 隨機抽選，共70名）、Hi-bye、台北獨佔小卡一套、專屬VIP掛牌與掛繩、周邊商品優先購買權、簽名海報（全區隨機抽選，共100名）等
售票網站：tixCraft拓元售票系統
售票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/27_nexz
售票日期：
一、會員優先購：2026年12月1日（星期二） 10:00 - 13:00
🔴會員登記日期：2026年11月24日（星期二） 11:00 - 2026年11月26日（星期四） 10:59
🔴詳情請至FANS https://reurl.cc/90gzKj
二、玉山或星展萬事達卡預售票（僅限玉山或星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款）
購買日期：2026年12月1日（星期二）15:00 - 23:59
🔴詳情請至 priceless.com/music
三、Live Nation Taiwan會員預售
購買日期：2026年12月2日（星期三）11:00 - 23:59
🔴會員註冊及預購流程 https://bit.ly/LNTPRESALE
四、全面開賣
購買日期：2026年12月3日（星期四） 11:00
五、台灣大哥大／MyVideo會員獨享購票專區
購買日期：2026年12月3日（星期四）11:00 - 2026年12月6日（星期日）11:00
🔴相關詳情請至台灣大哥大客服app及MyVideo會員中心
NEXZ介紹 曾與Stray Kids登上STRAYCITY表演
從選秀節目《Nizi Project Season 2》誕生的NEXZ，集結TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI及YUKI七位成員，以引領新世代的音樂與表演展現獨特風格，人氣持續攀升。2024年，團體的日本出道EP登上Oricon公信榜專輯日榜冠軍；首場日本巡演六場演出全數售罄，總觀眾人數達4.2萬人，創下K-pop新人團體最高觀眾動員紀錄。
2025年，NEXZ更獲選為第39屆日本金唱片大獎「最佳五位新人」之一，實力與人氣備受肯定。今年夏天，NEXZ在發行第四張迷你專輯《SAUCIN’》後，進一步拓展全球版圖，不止登上巴西大型音樂節「Rock in Rio」舞台，也與Stray Kids一同參與在拉丁美洲主要城市舉辦的新音樂節「STRAYCITY」，向更多國際樂迷展現舞台魅力。
NEXZ於今年10月在首爾正式展開首場亞洲巡演《NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD>》，憑藉精湛的舞蹈實力與高水準的團體編舞，牢牢抓住觀眾目光；演出更融入凸顯成員鮮明特色的個人舞台，展現「七人七色」的多樣魅力。2027年，NEXZ將繼續前往日本、香港、新加坡等亞洲城市演出，並於2月20日登上新莊Zepp New Taipei舞台，以NEXZ的音樂與色彩征服更多城市。
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演出時間：2027年2月20日（六）19:00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：1樓VIP：6880元
1樓站區：4880元、3880元
2樓座區：4880元、5880元
2樓站區：2880元
VIP套票內容：
門票一張、優先入場、演前SOUNDCHECK、7:10 團體合照（VIP 隨機抽選 400位）、隨機成員簽名拍立得（VIP 隨機抽選，共70名）、隨機成員塗鴉簽名小卡（VIP 隨機抽選，共70名）、Hi-bye、台北獨佔小卡一套、專屬VIP掛牌與掛繩、周邊商品優先購買權、簽名海報（全區隨機抽選，共100名）等
售票網站：tixCraft拓元售票系統
售票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/27_nexz
售票日期：
一、會員優先購：2026年12月1日（星期二） 10:00 - 13:00
🔴會員登記日期：2026年11月24日（星期二） 11:00 - 2026年11月26日（星期四） 10:59
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二、玉山或星展萬事達卡預售票（僅限玉山或星展萬事達卡信用卡與簽帳金融卡付款）
購買日期：2026年12月1日（星期二）15:00 - 23:59
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三、Live Nation Taiwan會員預售
購買日期：2026年12月2日（星期三）11:00 - 23:59
🔴會員註冊及預購流程 https://bit.ly/LNTPRESALE
四、全面開賣
購買日期：2026年12月3日（星期四） 11:00
五、台灣大哥大／MyVideo會員獨享購票專區
購買日期：2026年12月3日（星期四）11:00 - 2026年12月6日（星期日）11:00
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NEXZ介紹 曾與Stray Kids登上STRAYCITY表演
從選秀節目《Nizi Project Season 2》誕生的NEXZ，集結TOMOYA、YU、HARU、SO GEON、SEITA、HYUI及YUKI七位成員，以引領新世代的音樂與表演展現獨特風格，人氣持續攀升。2024年，團體的日本出道EP登上Oricon公信榜專輯日榜冠軍；首場日本巡演六場演出全數售罄，總觀眾人數達4.2萬人，創下K-pop新人團體最高觀眾動員紀錄。
2025年，NEXZ更獲選為第39屆日本金唱片大獎「最佳五位新人」之一，實力與人氣備受肯定。今年夏天，NEXZ在發行第四張迷你專輯《SAUCIN’》後，進一步拓展全球版圖，不止登上巴西大型音樂節「Rock in Rio」舞台，也與Stray Kids一同參與在拉丁美洲主要城市舉辦的新音樂節「STRAYCITY」，向更多國際樂迷展現舞台魅力。
NEXZ於今年10月在首爾正式展開首場亞洲巡演《NEXZ 1ST ASIA TOUR <SAUCIN’ THE WORLD>》，憑藉精湛的舞蹈實力與高水準的團體編舞，牢牢抓住觀眾目光；演出更融入凸顯成員鮮明特色的個人舞台，展現「七人七色」的多樣魅力。2027年，NEXZ將繼續前往日本、香港、新加坡等亞洲城市演出，並於2月20日登上新莊Zepp New Taipei舞台，以NEXZ的音樂與色彩征服更多城市。