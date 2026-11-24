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台股今（24）日上演史詩級反彈，加權指數終場收在40,122.35點，狂飆3,310.46點，漲幅達8.99%，不僅重新站上4萬點大關，更刷新台股史上單日最大收盤漲點紀錄。根據臺灣證券交易所收盤行情，今日大盤以39,148.91點開出，盤中最高來到40,180.38點，最低為39,148.91點，成交金額達4,194.05億元。台積電（2330）全日漲停一價到底，上漲200元來到2230元，漲幅9.85％回顧歷史紀錄，台股前一次單日最大收盤漲點紀錄為2026年7月31日，當時加權指數大漲3,186.45點，收在43,119.75點，漲幅7.98%。今日收盤大漲3,310.46點，較前次紀錄多出124.01點，正式改寫歷史。黃仁勳重返輝達總裁暨執行長職務的消息，帶動市場對人工智慧（AI）產業及輝達供應鏈的信心回溫。美股前一交易日全面走揚，輝達股價大漲31.48%，費城半導體指數上漲14.03%，台積電ADR也上漲14.08%，為台股今日反彈增添動能。除了收盤漲點創紀錄，台股今日盤中最高衝上40,180.38點，較前一交易日收盤36,811.89點大漲3,368.49點，漲幅達9.15%，同樣刷新史上最大盤中漲點紀錄。前次紀錄為2026年7月31日盤中大漲3,281.06點，今日再增加87.43點。觀察今日行情，台股從開盤便跳空大漲2,337.02點，盤中進一步突破4萬點，終場仍維持在4萬點之上，顯示買盤力道強勁，整體而言，11月24日台股同時刷新史上最大盤中漲點及最大收盤漲點。