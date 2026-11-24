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「2026下酒祭 FEAT.日本」將於12月5日、6日在高雄流行音樂中心海風廣場熱鬧登場，活動免費入場。今年更首度推出「下酒祭–開運抽！」，凡集滿3枚不同的城市貼紙，就有機會把石垣島雙人4日機加酒帶回家 。同時攜手魚饌食、大田海洋與Hot Mama's 貝里斯辣椒醬等下酒絕配品牌，推出會員專屬禮遇 。12月底前，民眾還能憑主題牆打卡照至漢神百貨、高雄大立與SKM Park Outlets高雄草衙旗下人氣品牌享購物折扣。「2026下酒祭 FEAT.日本」慶祝本次擴大日本9大城市合作，首度推出「下酒祭–開運抽！」 活動期間於「日本攤位」或「高流官方攤位」消費或體驗可獲1枚城市貼紙，集滿3枚不同城市貼紙即可抽獎1次。特賞送出2組「日本離島慢旅・石垣島｜APA飯店機加酒雙人來回4日機票」，其餘獎項包含本次活動限定週邊「飲落去襪」 、未來趴T-Shirt 、2026 Takao Rock 打狗祭5告吸汗毛巾、WINK拍貼機優惠券、鈴鹿賽道樂園優惠券與專屬草莓煉乳乖乖等好禮。活動亦持續串聯高雄城市指標百貨餐飲品牌及園區店家推出週邊優惠，自12月5日至31日憑 2026下酒祭 FEAT.日本」主題打卡牆合照，可於SKM Park Outlets高雄草衙的鈴鹿賽道樂園免費搭乘旋轉木馬設施1次；並可享漢神百貨旗下Mini One、御奉、Häagen-Dazs、品辰歲月與MIOPANE 與高雄大立旗下梁食富大立店 BIANCO（限12月5 6日）、十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜（至12月15日止)等知名餐飲專屬折扣；其中，日本知名零售連鎖品牌DON DON DONKI 高雄大立店，更祭出鋼彈系列全品項95折優惠。高流執行長丁度嵐表示，邁入第五屆的「下酒祭」，在微涼的初冬港邊以音樂、酒菜與好友相聚創造「剛剛好的熱度」，深受大眾喜愛，今年更透過與優質品牌深度合作，兼顧活動質感的同時，也達到會員價值提升與精準觸及的雙贏效益，展現跨界共好動能。各項優惠內容、兌換方式與適用條件等細則，依高流官方社群平台及合作品牌線上線下公告為準。