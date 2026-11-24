搭飛機出國，許多人以為經濟艙只有餐點、飲料和毛毯，其實還有不少隱藏福利，例如長程航班可能備有盥洗用品、毛毯、酒水及額外點心，部分航空還提供兒童著色本、飛機機型收藏卡與免費耳機，甚至能詢問是否有耳機、零食與泡麵。美國旅遊媒體《Travel + Leisure》表示，只要事先確認規定，或在適當時機禮貌詢問空服員，就有機會享有額外福利，不過特殊餐通常須提前24至72小時申請，免費網路也可能限定會員或機型，搭機前最好先查詢航空公司規定。
經濟艙不只送餐！搭飛機9大免費福利曝 耳機、Wi-Fi、兒童遊戲包都能拿
旅遊優惠平台Dollar Flight Club創辦人紐加頓（Jesse Neugarten）表示，不少旅客不知道經濟艙也有額外服務，適時提出需求，可能就能獲得航空公司提供的用品。FreeQuinnt Flyer創辦人英格利希（Quinn English）則提醒，國際線、長程航班及全服務航空通常提供較多備品，廉價航空不一定包含這些服務。
◼︎特殊餐點免費預訂：
長榮、華航及星宇等航空公司提供素食、水果餐、海鮮餐、低脂餐、兒童餐等選項，通常須於起飛前24小時申請，猶太餐等部分特殊餐點可能需提前72小時預訂。部分航班也開放線上預選主餐。
◼︎過夜包與盥洗用品：
新加坡航空、阿提哈德航空、卡達航空及全日空等，部分長程航班提供牙刷、牙膏、眼罩、耳塞，有些還附襪子、護唇膏或乳液。
◼︎免費Wi-Fi或文字通訊：
星宇、新加坡航空等部分航班提供免費通訊服務，華航、長榮則依機型及方案提供不同網路選項。不過免費服務可能僅限文字訊息，或須先註冊會員。
◼︎免費選位或調整座位：
部分航空公司會在起飛前開放網路報到，釋出原本需付費的座位；若機上有空位，也可在登機後詢問能否換位，但仍須配合安全及配重規定。
◼︎枕頭、毛毯及舒適備品：
長程航班通常備有枕頭與毛毯，也可以詢問是否有額外枕頭、耳塞或護腰用品，實際供應須視庫存而定。《NOWNEWS》記者曾在搭機時索取枕頭，但當時機上已發完，空服員以多給一條毛毯代替。
◼︎免費酒精飲料與特色調酒：
部分航班提供啤酒、紅酒及白酒，阿聯酋、卡達、新加坡航空等都有相關服務，例如星宇航空有「湛藍宇宙」、國泰航空「Cathay Delight」則是特色調酒。
◼︎兒童遊戲包及小禮物：
長榮、華航、星宇、加拿大航空、法國航空、卡達、新加坡、阿聯酋及澳洲航空等，部分航班會準備著色本、彩色筆、貼紙、拼圖或繪本，也可能提供飛行胸章等紀念品。
◼︎飛機機型收藏卡：
達美航空推出機型收藏卡已超過20年，聯合航空及美國邊疆航空也曾提供類似紀念品。航空迷可在不影響機組人員工作的情況下，禮貌詢問是否能索取，部分旅客也會請機長在飛行紀錄本上簽名。
◼︎耳機、飲料與零食：
部分航空公司提供免費有線耳機或耳塞，方便旅客使用機上娛樂系統；美聯航更將使用個人電子設備時配戴耳機列為規定，不配合者可能遭請下機。部分航班也提供常備藥品、急救用品、罐裝飲料、餅乾、堅果、巧克力，長程航線甚至可能有泡麵，但須確認是否免費供應。
索取免費服務注意事項 特殊餐點、免費選位須提前申請
想使用機上福利，建議搭機前先確認航空公司規定，尤其特殊餐點、線上預選主餐及免費選位，可能須提前24至72小時辦理。免費Wi-Fi也可能限定會員、艙等或特定機型，最好先查詢官網資訊。
至於枕頭、毛毯、零食、兒童遊戲包及收藏卡，可避開登機、起降與送餐等忙碌時段，再向空服員詢問。若忘記攜帶耳機，也能盡早確認機上是否提供；不過部分廉價航空不附耳機，或僅提供付費選項。機上用品數量有限，索取時應保持禮貌，也要尊重機組人員的工作安排，並非所有福利都能保證取得。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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旅遊優惠平台Dollar Flight Club創辦人紐加頓（Jesse Neugarten）表示，不少旅客不知道經濟艙也有額外服務，適時提出需求，可能就能獲得航空公司提供的用品。FreeQuinnt Flyer創辦人英格利希（Quinn English）則提醒，國際線、長程航班及全服務航空通常提供較多備品，廉價航空不一定包含這些服務。
◼︎特殊餐點免費預訂：
長榮、華航及星宇等航空公司提供素食、水果餐、海鮮餐、低脂餐、兒童餐等選項，通常須於起飛前24小時申請，猶太餐等部分特殊餐點可能需提前72小時預訂。部分航班也開放線上預選主餐。
新加坡航空、阿提哈德航空、卡達航空及全日空等，部分長程航班提供牙刷、牙膏、眼罩、耳塞，有些還附襪子、護唇膏或乳液。
◼︎免費Wi-Fi或文字通訊：
星宇、新加坡航空等部分航班提供免費通訊服務，華航、長榮則依機型及方案提供不同網路選項。不過免費服務可能僅限文字訊息，或須先註冊會員。
◼︎免費選位或調整座位：
部分航空公司會在起飛前開放網路報到，釋出原本需付費的座位；若機上有空位，也可在登機後詢問能否換位，但仍須配合安全及配重規定。
◼︎枕頭、毛毯及舒適備品：
長程航班通常備有枕頭與毛毯，也可以詢問是否有額外枕頭、耳塞或護腰用品，實際供應須視庫存而定。《NOWNEWS》記者曾在搭機時索取枕頭，但當時機上已發完，空服員以多給一條毛毯代替。
部分航班提供啤酒、紅酒及白酒，阿聯酋、卡達、新加坡航空等都有相關服務，例如星宇航空有「湛藍宇宙」、國泰航空「Cathay Delight」則是特色調酒。
◼︎兒童遊戲包及小禮物：
長榮、華航、星宇、加拿大航空、法國航空、卡達、新加坡、阿聯酋及澳洲航空等，部分航班會準備著色本、彩色筆、貼紙、拼圖或繪本，也可能提供飛行胸章等紀念品。
◼︎飛機機型收藏卡：
達美航空推出機型收藏卡已超過20年，聯合航空及美國邊疆航空也曾提供類似紀念品。航空迷可在不影響機組人員工作的情況下，禮貌詢問是否能索取，部分旅客也會請機長在飛行紀錄本上簽名。
◼︎耳機、飲料與零食：
部分航空公司提供免費有線耳機或耳塞，方便旅客使用機上娛樂系統；美聯航更將使用個人電子設備時配戴耳機列為規定，不配合者可能遭請下機。部分航班也提供常備藥品、急救用品、罐裝飲料、餅乾、堅果、巧克力，長程航線甚至可能有泡麵，但須確認是否免費供應。
索取免費服務注意事項 特殊餐點、免費選位須提前申請
想使用機上福利，建議搭機前先確認航空公司規定，尤其特殊餐點、線上預選主餐及免費選位，可能須提前24至72小時辦理。免費Wi-Fi也可能限定會員、艙等或特定機型，最好先查詢官網資訊。
至於枕頭、毛毯、零食、兒童遊戲包及收藏卡，可避開登機、起降與送餐等忙碌時段，再向空服員詢問。若忘記攜帶耳機，也能盡早確認機上是否提供；不過部分廉價航空不附耳機，或僅提供付費選項。機上用品數量有限，索取時應保持禮貌，也要尊重機組人員的工作安排，並非所有福利都能保證取得。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！