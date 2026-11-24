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當眼見不再一定為憑，我們如何理解世界，又如何找到自己的位置？臺中國家歌劇院「2027 Arts NOVA」以「真實之後 Beyond Reality」為題，於3月19日至5月30日推出9部國內外作品，從沉浸聲光、數位舞蹈到劇場故事，邀請觀眾穿越虛實邊界，重新感受熟悉的世界。日本新媒體藝術家真鍋大度攜手ELEVENPLAY舞團推出《Scales of Time》，讓預錄影像先行展現動作，再由8位現場舞者精準接續。舞者透過近乎機械般的同步與定格，在虛實交錯之間，創造彷彿重新排列時間的視覺體驗。趙亭婷《KINGDOM：記憶的數位荒原》從親人離世與舊居拆遷的生命經驗出發，結合舞蹈與數位技術，重新拼湊家屋回憶。布拉瑞揚舞團《我．我們》第三部曲則以排灣族語puvarung「放在心上」為起點，透過舞蹈與現場吟唱，帶出生命與群體的力量。英國電子音樂暨跨域藝術家Max Cooper的《Feeling Is Structure》，讓幾何影像隨電子聲響變形流動，將大劇院化為沉浸式音像現場。《電電樂》由日本「電音狂想」將老電視、電風扇改造成樂器，攜手「超維度」與「江戶未來世」，展開熱鬧的電磁音樂派對。法國藝術家梵松．居彭與查爾斯．阿亞茲的《No Reality Now》結合舞蹈與虛擬實境，從一場神祕的守靈儀式出發，邀觀眾透過手持VR裝置穿梭陰陽兩界。愛爾蘭跨界藝術家路克．墨菲《焦土之下》交織犯罪劇情與舞蹈，當偵訊室逐漸化為陡峭草地，舞者在其上攀爬、掙扎，展開驚險的身體角力。亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯《心際效應》，描繪2077年分居地球與火星的父女，透過跨星球通訊維繫情感；晃晃跨幅町《皺褶的虛數》則邀觀眾隨著賓果遊戲，揭開私密的生命故事。歌劇院藝術總監李惠美表示，系列以「感知的邊界」、「記憶的再造」與「關係的連結」3條路徑串連9齣節目，邀觀眾以嶄新眼光，走進劇場重新感受真實。