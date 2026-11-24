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▲湖人不僅在場館內揭幕紀念牌匾與橫幅，也在場外星光廣場設置留言區讓球迷緬懷傳奇播報員。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（24）日在主場迎戰猶他爵士賽前，特別為服務球隊長達43個賽季、於今年9月辭世的傳奇現場播報員坦特（Lawrence Tanter）舉行溫馨且隆重的致敬儀式。湖人不僅在場館內揭幕紀念牌匾與橫幅，也在場外星光廣場設置留言區讓球迷緬懷，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前受訪時也回憶起自己球員時期首度踏入湖人主場、聽見坦特嗓音時那份「真正進入NBA」的震撼感動。坦特自1982-83賽季起擔任湖人現場播報員，43年來累計播報超過2100場比賽，其中包括14次NBA總冠軍賽與4屆全明星賽，親眼見證並用聲音記錄了湖人隊史10座總冠軍的輝煌時刻。今年3月坦特突發中風，6月正式退休轉任球團顧問，卻不幸於9月23日辭世，享年76歲。在今日比賽期間，湖人特別播放了一段珍貴的致敬影片，重現坦特歷年來在主場高喊介紹魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）一路到現在的當家球星唐西奇（Luka Doncic）出場的歷史畫面，以及他最具代表性的「Laker Girls」招牌呼喊。影片播放的同時，一面紀念他43年播報生涯的橫幅也緩緩降下。隨後曾於1987、1988年隨湖人奪冠的名宿湯普森（Mychal Thompson）與庫珀（Michael Cooper）也踏上球場致詞，湯普森更對全場球迷感性喊話：「你們有多愛他，我們就更愛他。」為了讓廣大紫金球迷共同追思，湖人在賽前於主場球館外的星光廣場特別設立坦特紀念橫幅，開放球迷在下午4點至晚間8點期間寫下個人留言與回憶。湖人總教練雷迪克在對陣爵士賽前談起這位傳奇之聲時也充滿敬意：「他是一個極具指標性的聲音，不僅在湖人隊史留下深刻印記，也在整個NBA歷史上寫下傳奇。」雷迪克回憶起自己球員時期第一次自己在主場出賽的難忘瞬間：「當布幕從記分板上落下、音樂響起，接著你聽見他的聲音……那一刻讓我感覺自己真的踏進了NBA，他正是讓這座球館如此與眾不同的重要靈魂。」